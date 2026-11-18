Łódź Ostrym narzędziem zaatakował pracowników budowu. Policja szuka dwóch osób Piotr Krysztofiak |

Do zdarzenia doszło w Łodzi Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

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Do zdarzenia doszło po południu na Rzgowskiej 48 w Łodzi. Policjanci otrzymali wezwanie w związku z atakiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Informacje o zdarzeniu przekazał w mediach społecznościowych serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie.

Policja poszukuje dwóch mężczyzn, jeden z nich zaatakował nożem i ranił pracownika pobliskiej budowy Źródło zdjęcia: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Ranny mężczyzna. Policja szuka sprawców

Informacje potwierdziła oficer prasowa łódzkiej policji. - Trzech pracowników pobliskiej budowy szło do sklepu, nagle w ich kierunku podeszło dwóch nieznanych mężczyzn, z czego jeden wyciągnął ostre narzędzie i ugodził jednego z mężczyzn w udo. Sprawcy zbiegli, pokrzywdzonym okazał się 48-letni mężczyzna, który trafił do szpitala - przekazała podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Dodała, że obecnie policjanci poszukują dwóch napastników, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia.