Babcia ściskała w dłoni tabletki ecstasy, mówiła, że to jej leki. Usłyszała zarzuty, tak jak jej wnuczek

Policjanci z Łodzi zatrzymali 24-latka podejrzanego o rozprowadzenie narkotyków. Zarzuty posiadania narkotyków usłyszał też jego 21-letni kolega, oraz babcia starszego z mężczyzn. 71-latka podczas przeszukania jej mieszkania ściskała w ręku narkotyki twierdząc, że to jej leki. Całej trójce grozi teraz do trzech lat więzienia.

Kobiecie, tak jak wnuczkowi, grozi do trzech lat więzienia Policja w Łodzi

Obserwowani mężczyźni wsiedli do taksówki. Kiedy auto zatrzymało się przy ulicy Piekarskiej, mundurowi przystąpili do działania.

- Już po otwarciu drzwi na wycieraczce pod nogami jednego z mężczyzn stróże prawa ujawnili blisko gram marihuany. Policjanci zatrzymali obu mężczyzn, a następnie przystąpili do przeszukań mieszkań podejrzanych.

Wystraszona babcia i narkotyki

- W ręce ściskała tabletki tłumacząc, że są to jej lekarstwa. Czujni policjanci jednak nie uwierzyli w słowa seniorki i postanowili to zweryfikować. Były to tabletki ecstasy - mówi funkcjonariuszka.