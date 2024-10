Jeleń w centrum miasta. "Dla niego to trauma". Nagranie

Niecodzienna sytuacja w centrum Kutna (woj. łódzkie). Ulicami przebiegł jeleń. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, widać, że zwierzę jest zestresowane i zdezorientowane. - Sieć autostrad i innych dróg szybkiego ruchu powstających w Polsce powoduje, że zwierzęta błądzą i nie mogą pójść swoim dotychczasowym szlakiem i wchodzą do miasta. Dla takiego jelenia to ogromna trauma - komentuje przedstawiciel łódzkiego zoo.

Ogromna trauma dla jelenia

O komentarz do nagrania poprosiliśmy przedstawiciela łódzkiego ogrodu zoologicznego. - Sieć autostrad i innych dróg szybkiego ruchu powstających w Polsce powoduje, że zwierzęta błądzą i nie mogą pójść swoim szlakiem i wchodzą do miasta. Dla takiego jelenia to ogromna trauma. Widać na tym filmiku, jak on się zachowuje - jest zestresowany i grozi mu duże niebezpieczeństwo - ruch uliczny, ludzie nieodpowiednio reagujący, którzy mogą go jeszcze bardziej spłoszyć. W takich przypadkach trzeba powiadomić odpowiednie służby, żeby to zwierzę odłowić - komentuje Michał Sobczak z łódzkiego ogrodu zoologicznego.