Łódź Zderzenie trzech samochodów. Nie żyje jeden z kierowców Oprac. Natalia Grzybowska |

Zderzenie trzech samochodów w Kamieńsku. Nie żyje jeden z kierowców Źródło wideo: KW PSP w Łodzi Źródło zdj. gł.: KW PSP w Łodzi

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Do tragicznego wypadku doszło w sobotę około godziny 11 na 47. kilometrze drogi krajowej 91c w Kamieńsku. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe: Citroen, Opel i BMW.

Śmiertelny wypadek w Kamieńsku Śmiertelny wypadek na DK91c Źródło zdjęcia: KW PSP w Łodzi Śmiertelny wypadek na DK91c Źródło zdjęcia: KW PSP w Łodzi Śmiertelny wypadek na DK91c Źródło zdjęcia: KW PSP w Łodzi Śmiertelny wypadek na DK91c Źródło zdjęcia: KW PSP w Łodzi

Ofiara

Jak przekazał rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jędrzej Pawlak, samochodami podróżowało łącznie pięć osób. Po zderzeniu dwie z nich zostały uwięzione we wrakach. Strażacy wydobyli je z pojazdów.

Jednym z uwolnionych był ranny kierowca BMW. Drugim był kierujący Citroenem, którego życia nie udało się uratować.

W wypadku poszkodowane zostały jeszcze dwie osoby. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W akcji uczestniczyły także dwa zespoły ratownictwa medycznego, dwa zastępy państwowej i trzy ochotniczej straży pożarnej.

Utrudnienia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że droga krajowa 91c w Kamieńsku jest całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest na drogi lokalne lub przez autostradę A1. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Źródło: Google Maps