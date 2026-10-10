Zderzenie trzech samochodów. Nie żyje jeden z kierowców
Do tragicznego wypadku doszło w sobotę około godziny 11 na 47. kilometrze drogi krajowej 91c w Kamieńsku. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe: Citroen, Opel i BMW.
Ofiara
Jak przekazał rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jędrzej Pawlak, samochodami podróżowało łącznie pięć osób. Po zderzeniu dwie z nich zostały uwięzione we wrakach. Strażacy wydobyli je z pojazdów.
Jednym z uwolnionych był ranny kierowca BMW. Drugim był kierujący Citroenem, którego życia nie udało się uratować.
W wypadku poszkodowane zostały jeszcze dwie osoby. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W akcji uczestniczyły także dwa zespoły ratownictwa medycznego, dwa zastępy państwowej i trzy ochotniczej straży pożarnej.
Utrudnienia
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że droga krajowa 91c w Kamieńsku jest całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest na drogi lokalne lub przez autostradę A1. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.