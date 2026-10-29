Ciężarówka uderzyła w wiadukt, musieli zatrzymać pociąg
Jak przekazał oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 18 w miejscowości Izabelów niedaleko Zduńskiej Woli.
- Kierujący jechał drogą wojewódzką od miejscowości Czechy w stronę Izabelowa i w pewnym momencie uderzył w wiadukt kolejowy. Ruch jest wstrzymany - przekazała w rozmowie z tvn24.pl młodsza aspirant Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.
Konstrukcja wiaduktu została naruszona. Z uwagi na sytuację, nadjeżdżający w tej okolicy pociąg został zatrzymany. Jak podawał portal Radia Łódź, utrudnienia w ruchu pociągów pojawiały się na trasie Zduńska Wola - Sieradz.
Z ustaleń policji wynika, że kierowcą był 35-letni obywatel Uzbekistanu. Po zdarzeniu, wycofał pojazd spod wiaduktu.