Łódź Ciężarówka uderzyła w wiadukt, musieli zatrzymać pociąg Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło w Izabelowie Źródło zdj. gł.: KP PSP w Zduńskiej Woli

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Jak przekazał oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 18 w miejscowości Izabelów niedaleko Zduńskiej Woli.

Do zdarzenia doszło w Izabelowie Źródło zdjęcia: KP PSP w Zduńskiej Woli

- Kierujący jechał drogą wojewódzką od miejscowości Czechy w stronę Izabelowa i w pewnym momencie uderzył w wiadukt kolejowy. Ruch jest wstrzymany - przekazała w rozmowie z tvn24.pl młodsza aspirant Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Konstrukcja wiaduktu została naruszona. Z uwagi na sytuację, nadjeżdżający w tej okolicy pociąg został zatrzymany. Jak podawał portal Radia Łódź, utrudnienia w ruchu pociągów pojawiały się na trasie Zduńska Wola - Sieradz.

Z ustaleń policji wynika, że kierowcą był 35-letni obywatel Uzbekistanu. Po zdarzeniu, wycofał pojazd spod wiaduktu.

Do zdarzenia doszło w Izabelowie Źródło zdjęcia: KP PSP w Zduńskiej Woli