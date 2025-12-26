Gołoledź na A1, auta wypadają z drogi

Dyżurny z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu poinformował, że na odcinku A1 od 190. do 196. kilometra, czyli w okolicach Włocławka, pojazdy wpadają w poślizg i wypadają z jezdni. Przyczyną jest gołoledź.
Dotychczas w żadnym ze zdarzeń drogowych w tym miejscu nie odnotowano osób rannych. Służby drogowe apelują do kierowców o ostrożność. Autostrada A1 łączy województwo kujawsko-pomorskie z łódzkim i pomorskim.
Autorka/Autor: ms
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock