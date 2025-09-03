1 + 0,5 = ..? Zagadka z gminy Zgierz

Kluczowe fakty:

Dwukadencyjność wójta, burmistrza czy prezydenta połączoną z wydłużeniem jednej kadencji do 5 lat wprowadzono w styczniu 2018 roku. Według tych przepisów po zakończeniu dwóch kadencji dana osoba nie może ubiegać się o reelekcję na to samo stanowisko.

Ciekawa sytuacja panuje w związku z dwukadencyjnością w gminie Zgierz. Wójt tej gminy wygrała przedterminowe wybory po śmierci swojej poprzedniczki w 2020 roku i rządziła pół kadencji. W ostatnich wyborach wygrała w pierwszej turze i jest przekonana, że to jej dopiero pierwsza kadencja.

Mieszkańcy gminy Zgierz zastanawiają się, czy w kolejnych wyborach samorządowych w 2029 roku Wioleta Głowacka będzie mogła starać się o reelekcję. Niektórzy z nich mówią, że wójt rządzi już drugą kadencję.