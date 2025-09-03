Logo strona główna
Łódź

1 + 0,5 = ..? Zagadka z gminy Zgierz

|
Zgierz
Gmina Zgierz (woj. łódzkie)
Źródło: Google Maps
W poprzedniej kadencji rządziła gminą przez 2,5 roku po tym, jak jej poprzedniczka zmarła. Kolejne wybory wygrała w pierwszej turze. Teraz mieszkańcy zastanawiają się, czy Wioleta Głowacka, wójt gminy Zgierz (woj. łódzkie), będzie za cztery lata mogła ubiegać się o reelekcję w związku z obowiązującą w samorządzie dwukadencyjnością. Sama Głowacka jest przekonana, że rządzi dopiero pierwszą kadencję. Wraz z konstytucjonalistą z Uniwersytetu Łódzkiego rozwiewamy wątpliwości.
Kluczowe fakty:
  • Dwukadencyjność wójta, burmistrza czy prezydenta połączoną z wydłużeniem jednej kadencji do 5 lat wprowadzono w styczniu 2018 roku. Według tych przepisów po zakończeniu dwóch kadencji dana osoba nie może ubiegać się o reelekcję na to samo stanowisko. 
  • Ciekawa sytuacja panuje w związku z dwukadencyjnością w gminie Zgierz. Wójt tej gminy wygrała przedterminowe wybory po śmierci swojej poprzedniczki w 2020 roku i rządziła pół kadencji. W ostatnich wyborach wygrała w pierwszej turze i jest przekonana, że to jej dopiero pierwsza kadencja.
  • Mieszkańcy gminy Zgierz zastanawiają się, czy w kolejnych wyborach samorządowych w 2029 roku Wioleta Głowacka będzie mogła starać się o reelekcję. Niektórzy z nich mówią, że wójt rządzi już drugą kadencję.
  • Wątpliwości co do sytuacji rozwiewa konstytucjonalista, profesor Krzysztof Skotnicki z Uniwersytetu Łódzkiego. Jak mówi, wszystko wyjaśnia kodeks wyborczy.

Wioleta Głowacka wójtem gminy Zgierz została 1 czerwca 2020 roku po tym, jak pokonała w drugiej turze obecnego senatora Marcina Karpińskiego. Objęła mandat w połowie kadencji po tragicznej śmierci wójt Barbary Kaczmarek, która zmarła w lutym 2020 roku.

Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
