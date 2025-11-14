Rodzinna tragedia. Ciała matki, syna i jej brata w samochodzie

Do zdarzenia doszło w Łasku (woj. łódzkie) Źródło: Google Maps

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podała policja, w czwartek (13 listopada) około godziny 17.40 mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące trzech ciał znajdujących się w samochodzie osobowym na jednej z posesji w miejscowości Chociw w powiecie łaskim.

"Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, którzy potwierdzili ten fakt. (...) Osoby znajdujące się w pojeździe były w wieku 32, 55 i 56 lat i były ze sobą spokrewnione. To matka, syn i jej brat" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Łasku.

Po oględzinach samochodu wstępnie określono przyczynę śmierci - zatrucie spalinami.

Na miejscu pracowali policjanci z Łaska oraz z Widawy, którzy przeprowadzili czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu.

Prokuratura potwierdza, że znaleziono trzy ciała. Na wtorek zaplanowana jest sekcja zwłok. Na tym etapie śledczy nie przekazują więcej informacji.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc . W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

OGLĄDAJ: TVN24 HD