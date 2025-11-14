Rodzinna tragedia. Ciała matki, syna i jej brata w samochodzie

Jak podała policja, w czwartek (13 listopada) około godziny 17.40 mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące trzech ciał znajdujących się w samochodzie osobowym na jednej z posesji w miejscowości Chociw w powiecie łaskim.
"Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, którzy potwierdzili ten fakt. (...) Osoby znajdujące się w pojeździe były w wieku 32, 55 i 56 lat i były ze sobą spokrewnione. To matka, syn i jej brat" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Łasku.
Po oględzinach samochodu wstępnie określono przyczynę śmierci - zatrucie spalinami.
Na miejscu pracowali policjanci z Łaska oraz z Widawy, którzy przeprowadzili czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu.
Prokuratura potwierdza, że znaleziono trzy ciała. Na wtorek zaplanowana jest sekcja zwłok. Na tym etapie śledczy nie przekazują więcej informacji.
Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock