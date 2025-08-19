Logo strona główna
Łódź

Zasnął za kierownicą, ciężarówka przewróciła się na bok

Kolizja na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Kamieńsk
Kolizja na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Kamieńsk
Źródło: KP PSP w Radomsku
Kolizja na autostradzie A1 na wysokości Kamieńska (Łódzkie). Samochód ciężarowy znalazł się na boku, zajmując prawy pas ruchu. Jak poinformowała policja, kierowca zasnął w trakcie jazdy.

Starszy Kapitan Marek Jeziorski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, poinformował, że we wtorek około godziny 4.16 rano na autostradzie A1 na wysokości Kamieńska, na jezdni w kierunku Katowic, doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego samochód ciężarowy przewrócił się na bok, zajmując prawy pas ruchu i rów. Przyczepa pojazdu znalazła się na dachu. 

- W środku znajdowały się dwie osoby, które samodzielnie opuściły pojazd przed przybyciem strażaków, nie zgłaszały żadnych dolegliwości. Z samochodu wyciekły płyny eksploatacyjne. Działania straży pożarnej polegały na neutralizacji wycieku, zabezpieczenie miejsca zdarzenia i odłączeniu energii z pojazdu. Działania zostały zakończone o godzinie 5.30 - zrelacjonował strażak.

Kolizja na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Kamieńsk
Kolizja na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Kamieńsk
Źródło: KP PSP w Radomsku

Policja: zasnął za kierownicą

Jak dodał aspirant Dariusz Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, ciężarówkę prowadził 26-letni mężczyzna, który zasnął za kierownicą.

Kolizja na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Kamieńsk
Kolizja na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Kamieńsk
Źródło: KP PSP w Radomsku

- Następnie stracił panowanie nad pojazdem, po czym ciężarówka przewróciła się na jezdnię. Kierowca był trzeźwy i nie odniósł obrażeń - poinformował policjant.

Na miejscu występują utrudnienia. Ruch odbywa się jednym pasem.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Radomsku

