Zasnął za kierownicą, ciężarówka przewróciła się na bok

Kolizja na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Kamieńsk Źródło: KP PSP w Radomsku

Starszy Kapitan Marek Jeziorski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, poinformował, że we wtorek około godziny 4.16 rano na autostradzie A1 na wysokości Kamieńska, na jezdni w kierunku Katowic, doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego samochód ciężarowy przewrócił się na bok, zajmując prawy pas ruchu i rów. Przyczepa pojazdu znalazła się na dachu.

- W środku znajdowały się dwie osoby, które samodzielnie opuściły pojazd przed przybyciem strażaków, nie zgłaszały żadnych dolegliwości. Z samochodu wyciekły płyny eksploatacyjne. Działania straży pożarnej polegały na neutralizacji wycieku, zabezpieczenie miejsca zdarzenia i odłączeniu energii z pojazdu. Działania zostały zakończone o godzinie 5.30 - zrelacjonował strażak.

Policja: zasnął za kierownicą

Jak dodał aspirant Dariusz Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, ciężarówkę prowadził 26-letni mężczyzna, który zasnął za kierownicą.

- Następnie stracił panowanie nad pojazdem, po czym ciężarówka przewróciła się na jezdnię. Kierowca był trzeźwy i nie odniósł obrażeń - poinformował policjant.

Na miejscu występują utrudnienia. Ruch odbywa się jednym pasem.