Od jej śmierci minęło niemal pięć lat. Prochy Zsa Zsy Gabor spoczną w Budapeszcie

Po blisko pięciu latach od śmierci prochy amerykańskiej aktorki węgierskiego pochodzenia Zsa Zsy Gabor zostaną we wtorek pochowane w Budapeszcie. Artystka zmarła w grudniu 2016 roku. Od tamtej pory jej prochy przechowywał ostatni mąż, książę Frederic von Anhalt.

Zsa Zsa Gabor, amerykańska aktorka pochodzenia węgierskiego, zmarła w grudniu 2016 roku na zawał serca. O jej śmierci informował ostatni mąż artystki, książę Frederic von Anhalt. Jak podała agencja Reutera, między von Anhaltem a długoletnim agentem aktorki Edwardem Lozzim miało dojść do sporu o to, gdzie powinna zostać złożona urna. Lozzi utrzymuje, że Gabor wykupiła kwaterę na cmentarzu w dzielnicy Westwood w Los Angeles, gdzie spoczywają jej siostra oraz córka, a także gwiazdy Hollywood takie jak Marilyn Monroe. Urnę po pogrzebie zabrał jednak mąż aktorki, który przez niemal pięć lat przetrzymywał ją w domu. Ostatecznie we wtorek prochy mają zostać złożone na budapesztańskim cmentarzu Kerepesi.