Kultura i styl Wrzesień w HBO Max. Serialowe hity na jesień

"Klara. Rewolucja". Zwiastun serialu Źródło wideo: HBO Max Źródło zdj. gł.: Bartosz Krupa, WBD

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"Klara. Rewolucja"

Drugi sezon "Klary" - adaptacji książki Izy Kuny, w której autorka gra zarazem tytułową rolę - zadebiutował 7 sierpnia. Do tej pory na HBO Max można oglądać cztery odcinki, kolejne będą mieć premierę co piątek.

Istotą tytułowej rewolucji w codzienności głównej bohaterki jest to, że niespodziewanie w jej życiu - i w mieszkaniu - pojawiają się dwaj mężczyźni: marnotrawny ojciec i ukochany Aleks, który odszedł od żony. Klara o tym marzyła, gdy jednak marzenia się spełniły, sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Dochodzi do przekonania, że "trochę jest szczęśliwa, a trochę nieszczęśliwa". Które uczucie przeważy?

Iza Kuna i Adam Woronowicz w serialu "Klara. Rewolucja" Źródło zdjęcia: Bartosz Krupa

W serialu obok Izabeli Kuny występują Katarzynę Warnke, Adam Woronowicz, Piotr Adamczyk, Iwona Bielska i Eryk Kulm. Do obsady w drugim sezonie dołączyli Joachim Lamża, Aleksandra Konieczna i Bartosz Porczyk, a gościnnie pojawią się też Jerzy Schejbal i Maria Mamona.

Tu obejrzysz serial "Klara. Rewolucja".

"Latarnie"

W nowym serialu DC Studios/Warner Bros. Television ramię w ramię stają legendarny Hal Jordan i nowy rekrut John Stewart. Ci dwaj międzygalaktyczni stróże prawa zostają uwikłani w mroczną tajemnicę na Ziemi. Wyposażeni w pierścień, który jest najpotężniejszą bronią wszechświata, w sercu Ameryki prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa. Superbohaterska konwencja łączy się w ciekawy sposób z kryminałem. W rolach głównych występują Kyle Chandler, Aaron Pierre i Kelly Macdonald. Do obsady dołączyła również Laura Linney.

Premiera serialu miała miejsce 17 sierpnia. Nowe odcinki co poniedziałek.

Tu obejrzysz serial "Latarnie".

"Paolo"

Nowy francuski serial HBO Original, thriller polityczny i psychologiczny, od pierwszego do ostatniego odcinka trzyma w napięciu. Tytułowy "Paolo" (Jérôme Niel) to chłopak wywodzący się z klasy robotniczej. Jego życie przybiera nieoczekiwany obrót, gdy przypadkowo spotyka Téophane'a (Yoann Gasiorowski) - dawnego kolegę ze szkoły, który kandyduje na burmistrza ich miasteczka. Paolo angażuje się w kampanię, a początkowe pragnienie zbliżenia się do Téophane'a i fascynacja życiem lokalnych elit stopniowo przeradzają się w obsesję. Serial w reżyserii Sébastiena Marniera, porównywany do "Utalentowanego pana Ripleya", spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony publiczności, jak i krytyków na festiwalu Séries Mania 2026.

"Paolo" będzie miał premierę w HBO Max 25 września.

Zobacz oficjalny zwiastun serialu "Paolo".

"Outlander: Krew z krwi"

Fanów "Outlandera" i historii Jamiego oraz Claire z pewnością zainteresuje prequel serialu - opowieść o ich rodzicach. "Outlander: Krew z krwi" to romantyczna saga rozgrywająca się na przestrzeni epok. Dwie pary, którym nie jest pisane szczęście, muszą przeciwstawić się siłom, które chcą je rozdzielić, a ich losy krzyżują się w zaskakujący i nieprzewidziany sposób.

Drugi sezon "Outlander: Krew z krwi" będzie miał premierę 19 września, nowe odcinki będą dostępne co tydzień w piątki.

Zobacz oficjalny zwiastun 2. sezonu serialu "Outlander: Krew z krwi".

"Amerykański zakładnik"

Ten ośmioodcinkowy serial sensacyjny z Jonem Hammem w roli głównej oparty jest na prawdziwej historii porwania, do którego doszło w Indianapolis w 1977 roku. Hamm wciela się we Freda Heckmana, dyrektora ds. informacji stacji WIBC. To w jego programie porywacz Tony Kiritsis chce udzielić wywiadu i ogłosić swoje żądania. Serial podąża za perspektywą Heckmana. Pokazuje decyzje podejmowane pod presją, stawia pytania o odpowiedzialność mediów i skutki transmisji na żywo. W postać porywacza wcielił się Giovanni Ribisi, uprowadzonego maklera - Kristoffer Polaha.

Premiera serialu 21 września. Zobacz oficjalny zwiastun serialu "Amerykański zakładnik".

HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela tvn24.pl.