"Wredne i nieśmieszne" żarty z gwiazdy "Białego Lotosu". Aktorka odpowiada

"Biały Lotos" - zwiastun sezonu 3.

Gwiazda trzeciego sezonu serialu "Biały Lotos" Aimee Lou Wood powiedziała, że żarty na jej temat w popularnym w USA programie "Saturday Night Live" były "wredne i nieśmieszne". Podkreśliła, że twórcy programu już ją za nie przeprosili.

Aimee Lou Wood, która w trzecim sezonie serialu "Biały Lotos" wcieliła się w jedną z głównych ról - jej postać ma na imię Chelsea - w niedzielę na InstaStories skrytykowała sposób, w jaki została sparodiowana w programie rozrywkowym "Saturday Night Live". Jak podaje portal Variety, angielska aktorka w skeczu została przedstawiona jako osoba mówiąca z przesadnym brytyjskim akcentem. W pewnym momencie skeczu pada też żart dotyczący jej uzębienia. Gdy inni bohaterowie rozmawiają o fluorze na zęby, postać ją odgrywająca - wyposażona w powiększone sztuczne zęby - zadaje pytanie: "Fluor? A co to jest?". "Uważam, że 'SNL' było wredne i nieśmieszne" - napisała aktorka na InstaStories.

Aimee Lou Wood

W kolejnej relacji znów odniosła się do programu. "Szkoda, bo tak dobrze się bawiłam, oglądając go kilka tygodni temu. Tak, na pewno powinien wkurzać - o to chodzi w tym programie - ale musi istnieć mądrzejszy, bardziej zniuansowany, mniej tani sposób" - napisała.

Podkreśliła jednocześnie, że widzi "pozytywy" w tym, jak została przedstawiona, bowiem "wszyscy się ze mną zgadzają, więc cieszę się, że powiedziałam coś, zamiast samej się w tym zagłębiać". Gwiazda pokazała wiadomości od fanów, którzy okazywali jej wsparcie. A dwie godziny później poinformowała, że "otrzymała przeprosiny od 'SN'".

Aimee Lou Wood o swoich zębach

Jak przypomina nowojorska gazeta, Wood już na początku kwietnia powiedziała w wywiadzie dla GQ, że po premierze trzeciego sezonu serialu Max "cała rozmowa dotyczy tylko moich zębów i trochę mnie to smuci, ponieważ nie mogę rozmawiać o swojej pracy". - Nie wiem, czy rozmawialibyśmy o tym tak dużo, gdyby to był mężczyzna - dodała.

3 marca Wood opowiedziała w filmie zamieszczonym na Instagramie o tym, jak jej charakterystyczny zgryz wpływa na jej pewność siebie. - Kiedy dorastałam, bardzo ważną rzeczą były moje usta, ponieważ to na nie wszyscy zwracali uwagę i to one sprawiały, że "byłam inna". Granie wielu różnych postaci naprawdę pomogło mi w nabraniu pewności siebie w kwestii piękna - mówiła.

Angielska aktorka odniosła międzynarodowy sukces dzięki roli w serialu "Sex Education", który przyniósł jej nagrodę BAFTA.

Trzeci sezon "Białego Lotosu"

Trzeci sezon "Białego Lotosu" rozgrywa się w Tajlandii. Na wakacje do luksusowego kurortu przybywa grupa zamożnych gości, wśród których mnożą się konflikty i tajemnice. Serial stał się jednym z flagowych tytułów HBO, zdobył mnóstwo nagród i cieszy się świetną oglądalnością. Finał trzeciego sezonu okazał się prawdziwym hitem - obejrzało go aż 6,2 miliona widzów, co czyni go najchętniej oglądanym epizodem w całej historii tej produkcji.

