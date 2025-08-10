Logo strona główna
Kultura i styl

Top of the Top Sopot Festival 2025. Marika i Ten Typ Mes zdradzają, z kim wystąpią

Marika i Ten Typ Mes wystąpią podczas festiwalu 21 sierpnia
Top of the Top Sopot Festival 2025. Marika o "egzotyce przedsięwzięcia"
Źródło: TVN24
Top of the Top Sopot Festival 2025 rozpocznie się 18 sierpnia. Wśród gwiazd podczas czwartego dnia tego wydarzenia na scenie pojawi się wokalistka Marika i polski raper Ten Typ Mes. Na antenie TVN24 zdradzili, z kim wystąpią w duetach podczas koncertu "RapOrkiestra-legendy polskiego hip hopu vol.2".

Raper Piotr Szmidt "Ten Typ Mes" i wokalistka oraz autorka tekstów Marta Kosakowska "Marika" byli w niedzielę gośćmi TVN24. Artyści opowiadali widzom o koncercie, który zwieńczy Top of The Top Sopot Festival 2025. Wydarzenie rozpocznie się 18 sierpnia w Operze Leśnej. Marika i Ten Typ Mes wystąpią 21 sierpnia podczas koncertu “RapOrkiestra - legendy polskiego hip hopu vol.2”.

- Egzotyka tego wydarzenia polega na tym, że produkcja tego festiwalu dokonuje połączeń między gwiazdami polskiego hip-hopu, a wokalistkami ze świata pop-u, rocka i elektroniki, bardzo często z odległych miejsc w świecie muzycznym. Myślę, że te połączenia będą ciekawe i zaskakujące. Będzie pani Krystyna Prońko, Renata, Przemyk, będę też ja. Myślę, że to jak my się skonfrontujemy z tym repertuarem hip-hopowym będzie bardzo ciekawą niespodzianką - powiedziała Marika.

Top of the Top Sopot Festival 2025. Z kim Marika wystąpi podczas festiwalu?
Źródło: TVN24

Wokalistka zdradziła, że na scenie będzie można ją zobaczyć z raperem Numer Raz, z którym współpracowała przed laty podczas musicalu hip-hopowego "12 ławek".

Z kolei Ten Typ Mes spotka się na scenie z Krystyną Prońko. - Znamy się od lat. Napisałem dla niej jedną piosenkę. Warstwa tekstowa to jest mocny oręż pośród hip hopowców, którzy od lat piszą i szkolą się. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że napisanie dobrego rapowego tekstu jest trudniejsze, wymagające czasowo i nastwione na odbiorców, którzy bardzo lubią znaleźć element, który się nie zgadza - mówi raper w TVN24.

- Jeżeli możemy trochę tego "jeża" załagodzić, do którego państwo mogą bać się podejść, tego "hip-hopowego jeża", którego ciągle omijają, ja bym zachęcił do odsłuchania takich kanonicznych, najważniejszych, polskich płyt jako całości: Molesta "Skandal” czy DJ600 V - dodał Ten Typ Mes.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"To jest zawsze ekscytujące". Natasza Urbańska i Kamil Bednarek o Top of the Top Festival

"To jest zawsze ekscytujące". Natasza Urbańska i Kamil Bednarek o Top of the Top Festival

Trójmiasto
Top of the Top Sopot Festival 2025. Andrzej Rybiński zaskoczy publiczność innym repertuarem

Top of the Top Sopot Festival 2025. Andrzej Rybiński zaskoczy publiczność innym repertuarem

Trójmiasto

Muzyczna uczta w Sopocie

Przez cztery dni, od 18 do 21 sierpnia, na scenie Opery Leśnej pojawi się plejada gwiazd - od legend polskiej estrady po młodych artystów walczących o Bursztynowego Słowika.

Kto wystąpi na Top of the Top Sopot Festival 2025. Oto lista gwiazd >>>

Top of the Top Sopot Festival współorganizuje telewizja TVN. Stacja należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

SPECJALNY SERWIS POŚWIĘCONY TOP OF THE TOP SOPOT FESTIVAL 2025 >>>

Top of the Top Sopot Festival 2024
Top of the Top Sopot Festival 2024
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Autorka/Autor: aa

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Sopot
