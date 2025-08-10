Top of the Top Sopot Festival 2025. Marika i Ten Typ Mes zdradzają, z kim wystąpią

Top of the Top Sopot Festival 2025. Marika o "egzotyce przedsięwzięcia" Źródło: TVN24

Raper Piotr Szmidt "Ten Typ Mes" i wokalistka oraz autorka tekstów Marta Kosakowska "Marika" byli w niedzielę gośćmi TVN24. Artyści opowiadali widzom o koncercie, który zwieńczy Top of The Top Sopot Festival 2025. Wydarzenie rozpocznie się 18 sierpnia w Operze Leśnej. Marika i Ten Typ Mes wystąpią 21 sierpnia podczas koncertu “RapOrkiestra - legendy polskiego hip hopu vol.2”.

- Egzotyka tego wydarzenia polega na tym, że produkcja tego festiwalu dokonuje połączeń między gwiazdami polskiego hip-hopu, a wokalistkami ze świata pop-u, rocka i elektroniki, bardzo często z odległych miejsc w świecie muzycznym. Myślę, że te połączenia będą ciekawe i zaskakujące. Będzie pani Krystyna Prońko, Renata, Przemyk, będę też ja. Myślę, że to jak my się skonfrontujemy z tym repertuarem hip-hopowym będzie bardzo ciekawą niespodzianką - powiedziała Marika.

Wokalistka zdradziła, że na scenie będzie można ją zobaczyć z raperem Numer Raz, z którym współpracowała przed laty podczas musicalu hip-hopowego "12 ławek".

Z kolei Ten Typ Mes spotka się na scenie z Krystyną Prońko. - Znamy się od lat. Napisałem dla niej jedną piosenkę. Warstwa tekstowa to jest mocny oręż pośród hip hopowców, którzy od lat piszą i szkolą się. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że napisanie dobrego rapowego tekstu jest trudniejsze, wymagające czasowo i nastwione na odbiorców, którzy bardzo lubią znaleźć element, który się nie zgadza - mówi raper w TVN24.

- Jeżeli możemy trochę tego "jeża" załagodzić, do którego państwo mogą bać się podejść, tego "hip-hopowego jeża", którego ciągle omijają, ja bym zachęcił do odsłuchania takich kanonicznych, najważniejszych, polskich płyt jako całości: Molesta "Skandal” czy DJ600 V - dodał Ten Typ Mes.

Muzyczna uczta w Sopocie

Przez cztery dni, od 18 do 21 sierpnia, na scenie Opery Leśnej pojawi się plejada gwiazd - od legend polskiej estrady po młodych artystów walczących o Bursztynowego Słowika.

Top of the Top Sopot Festival współorganizuje telewizja TVN. Stacja należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

