Już w kwietniu zobaczymy nowe odcinki hitowego serialu "The Last of Us". W sieci pojawił się zwiastun drugiej serii, a w nim bohaterowie dobrze znani fanom serialu oraz nowa postać.

Trwający niespełna minutę zwiastun został opublikowany na kontach Max w mediach społecznościowych we wtorek. Poza postaciami znanymi z pierwszego sezonu serialu, takimi jak Joel (ponownie grany przez Pedro Pascala) i Ellie (Bella Ramsey) w zapowiedzi pojawia się nowa postać: Abby, grana przez Kaitlyn Dever. - Nie ma znaczenia, czy kierujesz się jakimś kodeksem, jak ja - mówi Abby w nowym zwiastunie. - Pewne rzeczy po prostu uznaje się za złe - dodaje bohaterka.

Poza wspomnianymi aktorami w nowych odcinkach serialu wystąpi między innymi Isabela Merced jako Dina, Young Mazino jako Jesse, Ariela Barer jako Mel, Tat Gabrielle jako Nora, Spencer Lord jako Owen, Danny Ramirez jako Manny i Jeffrey Wright jako Issac. Gościnnie pojawi się też Catherine O'Hara.

Kaitlyn Dever w drugim sezonie "The Last of Us" MAX

"The Last of Us" - kiedy drugi sezon

Z najnowszej zapowiedzi wynika, że premiera drugiego sezonu "The Last of Us" odbędzie w kwietniu tego roku. Wszystkie siedem odcinków nowej serii będzie można obejrzeć na platformie streamingowej Max.

Akcja nowego sezonu rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z pierwszej odsłony serialu. Ellie i Joel próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy wydaje im się, że najgorsze już za nimi, przeszłość nie daje im o sobie zapomnieć, a świat z którym muszą się zmierzyć wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który pozostawili za sobą.

Bella Ramsey w drugim sezonie serialu "The Last of Us" MAX

Trzeci sezon "The Last of Us"?

Z zapowiedzi jednego z producentów serialu, Craiga Mazina wynika, że o ile "The Last of Us" zostało nakręcone na podstawie gry komputerowej o tym samym tytule, drugi sezon serialu będzie adaptacją gry "The Last of Us Part II". W wywiadzie udzielonym The Wrap w 2023 roku Mazin powiedział, że druga część gry jest na tyle obszerna, że jej ekranizacja może zostać podzielona na sezony. - Myślę, że jest jeszcze więcej do zrobienia niż jeden sezon - stwierdził.

Pedro Pascal i Bella Ramsey na planie serialu "The Last of Us" mat. prasowe WBD

Serial "The Last of Us" to produkcja HBO Max należącego do Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

