W wieku 75 lat zmarł Roger Palm, szwedzki perkusista i muzyk sesyjny, który nagrał z zespołem ABBA takie przeboje, jak "Dancing Queen", "Mamma mia" czy "Take A Chance On Me". O jego śmierci poinformowała rodzina.

Roger Palm nie żyje. "Jeden z najlepszych szwedzkich perkusistów"

Roger Palm był muzykiem sesyjnym. Współpracował między innymi ze słynnym zespołem ABBA, z którym nagrał takie przeboje jak "Dancing Queen", "Mamma mia", "Take A Chance On Me" czy "Thank you for the music". Pierwszym utworem słynnej grupy, w którym zagrał Palm, była piosenka "Rock'n'Roll Band" nagrana w sierpniu 1972 roku - podaje ABBA na swojej stronie internetowej.