Już od soboty na platformie Max będzie można obejrzeć hitowy film "Anatomia upadku". Produkcja, laureatka najważniejszych nagród, w tym Oscara, Złotego Globu i Złotej Palmy, przeniesie nas do francuskich Alp, gdzie zagadkowy wypadek stanie się początkiem pełnego napięcia śledztwa.

"Anatomia upadku" na Max

Film "Anatomia upadku" opowiada o życiu szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach, które jednak zostaje przerwane, gdy Samuel ginie po upadku. Skoczył sam, poślizgnął się, czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka jego dzieci? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: czy to zrobiła?