Nie żyje Marina Vlady

Marina Vlady Źródło zdj. gł.: CLAUDIO ONORATI/PAP/EPA

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Marina Vlady zmarła w czwartek w wieku 88 lat - podała agencja AFP, powołując się na rodzinę aktorki. Jak poinformowały w komunikacie jej dzieci, Vlady zmarła w swoim domu, otoczona przez bliskich.

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Grała u największych

Marina Vlady urodziła się jako Marina de Poliakoff-Baïdaroff 10 maja 1938 roku we Francji w rodzinie o rosyjskich korzeniach (z białej emigracji) i aktorskiej tradycji.

Jako aktorka Marina Vlady znana była z takich filmów jak "Ape Regina" (reżyseria Marco Ferreri, 1963), "Dwie lub trzy rzeczy, które o niej wiem" (Jean-Luc Godard, 1967) oraz "Falstaff" (Orson Welles, 1966).

Marina Vlady w młodości Źródło zdjęcia: DPA/PAP/EPA

Za rolę w "Ape Regina" Vlady zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki na Festiwalu Filmowym w Cannes w 1963 roku.

W 1970 roku wyszła za rosyjskiego pieśniarza Władimira Wysockiego. Było to jej trzecie małżeństwo. We wspomnieniach "Wysocki, czyli przerwany lot" opisała ich związek na odległość, który zainspirował również kilka piosenek jej męża. Po jego śmierci w 1980 roku pozostała do końca życia wdową.

Vlady była orędowniczką aborcji w czasach, gdy zabieg ten był we Francji nielegalny. Brała udział w protestach przeciwko deportacjom arabskich pracowników z Francji.