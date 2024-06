77. ceremonia wręczenia nagród Tony zakończona. Statuetki zdobyli m.in. Daniel Radcliffe, Sarah Paulson czy znany z serialu "Sukcesja" Jeremy Strong. Wyróżnione zostały sztuki takie, jak "The Outsiders" czy "Stereophonic". Pełną listę zwycięzców prezentujemy poniżej.

Uznawane za najważniejsze wyróżnienie teatralne i jedne z najbardziej prestiżowych nagród w świecie artystycznym nagrody Tony zostały rozdane. Ceremonia wręczenia statuetek odbyła się w nowojorskim teatrze im. Davida H. Kocha. Gala rozpoczęła się w niedzielę o godz. 20 czasu lokalnego (w Polsce 02:00 w poniedziałek).

Nagrodę za najlepszy musical zdobył "The Outsiders". Z kolei statuetka za najlepszą sztukę teatralną powędrowała do "Stereophonic". Sarah Paulson doceniono za wykreowaną przez nią w spektaklu "Appropriate" pierwszoplanową rolę Toni. Pierwsze w karierze nagrody Tony otrzymali Daniel Radcliffe i Jeremy Strong. Kto jeszcze został wyróżniony?

Nagrody Tony 2024. Pełna lista zwycięzców

Najlepszy musical - "The Outsiders" Najlepsza sztuka teatralna - "Stereophonic" Najlepsza adaptacja musicalu - "Merrily We Roll Along" Najlepsza adaptacja sztuki teatralnej - "Appropriate"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w musicalu - Maleah Joi Moon, "Hell's Kitchen" Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w sztuce teatralnej - Sarah Paulson, "Appropriate" Najlepszy aktor pierwszoplanowy w musicalu - Jonathan Groff, "Merrily We Roll Along" Najlepszy aktor pierwszoplanowy w sztuce teatralnej - Jeremy Strong, "An Enemy of the People" Najlepsza aktorka drugoplanowa w musicalu - Kecia Lewis, "Hell's Kitchen" Najlepsza aktorka drugoplanowa w sztuce teatralnej - Kara Young, "Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch" Najlepszy aktor drugoplanowy w musicalu - Daniel Radcliffe, "Merrily We Roll Along" Najlepszy aktor drugoplanowy w sztuce teatralnej - Will Brill, "Stereophonic"

Najlepsza reżyseria musicalu - Danya Taymor, "The Outsiders" Najlepsza reżyseria sztuki teatralnej - Daniel Aukin, "Stereophonic" Najlepszy scenariusz musicalu - Shaina Taub, "Suffs" Najlepsza oryginalna ścieżka dźwiękowa - Shaina Taub, "Suffs" Najlepsza oprawa dźwiękowa musicalu - Cody Spencer, "The Outsiders" Najlepsza oprawa dźwiękowa sztuki teatralnej - Ryan Rumery, "Stereophonic" Najlepsza oprawa świetlna musicalu - Brian MacDevitt and Hana S. Kim, "The Outsiders" Najlepsza oprawa świetlna sztuki teatralnej - Jane Cox, "Appropriate" Najelpsza scenografia musicalu - Tom Scutt, "Cabaret at the Kit Kat Club" Najlepsza scenografia sztuki teatralnej - David Zinn, "Stereophonic" Najlepsza choreografia - Justin Peck, "Illinoise" Najlepsza aranżacja - Jonathan Tunick, "Merrily We Roll Along" Najlepsze kostiumy w musicalu - Linda Cho, "The Great Gatsby" Najlepsze kostiumy w sztuce teatralnej - Dede Ayite, "Jaja's African Hair Braiding"

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: NPR, tvn24.pl