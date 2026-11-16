Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Wzruszony Phil Collins. "Nie jest ze mną tak źle, jak to wygląda"

|
Phil Collins podczas sobotniej ceremonii w Los Angeles
Phil Collins ze łzami w oczach o swoim zdrowiu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Phil Collins pojawił się na scenie z okazji wprowadzenia do Rock & Roll Hall of Fame. Podczas przemówienia odniósł się do swojego stanu zdrowia i zapewnił, że nie kończy kariery.

Podczas sobotniej ceremonii w Los Angeles 75-letni Phil Collins zebrał gromkie brawa. To było pierwsze od dawna publiczne wystąpienie brytyjskiego muzyka, który zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dołączył tego dnia do elitarnego grona artystów dwukrotnie wprowadzonych do Rock & Roll Hall of Fame - podaje magazyn Pitchfork. Wcześniej, w 2010 roku, został wprowadzony do Galerii Sław z zespołem Genesis.

Przemawiając ze sceny po odebraniu wyróżnienia nie krył wzruszenia. Na nagraniu widać, że porusza się z trudem i podpiera się dwiema laskami. - Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wcale nie jest ze mną tak źle, jak to wygląda. Czuję się znacznie lepiej - mówił do publiczności zgromadzonej w Peacock Theater.

Collins: jeszcze o mnie usłyszycie

- Dorastając, chciałem po prostu grać na perkusji - powiedział. - Wszystko inne było szczęśliwym zrządzeniem losu. Kiedy patrzę wstecz, nie mogę uwierzyć, jak potoczyło się moje życie - wyjaśnił. Skomentował też pogłoski związane z zawieszeniem kariery w związku z pogarszającym się stanem zdrowia. - Muszę przyznać, że krąży wiele plotek na temat tego, czy będę jeszcze śpiewał albo czy ruszę w trasę koncertową z nowym materiałem. Cóż, jeszcze o mnie usłyszycie - dodał.

Po zakończeniu ceremonii artysta tłumaczył, przez co ostatnio przeszedł. "Wszystko zaczęło się psuć" - cytuje go "Variety". "W pewnym momencie nie byłem nawet pewien, czy przeżyję, a co dopiero czy wrócę na trasę koncertową" - tłumaczył. Podkreślił, że "zagranie kilku koncertów nie jest poza zasięgiem", a on wciąż ma komponować. "To proces, który wciąż trwa" - dodał.

Phil Collins z rodziną podczas sobotniej ceremonii
Phil Collins z rodziną podczas sobotniej ceremonii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CONNOR TERRY

Muzyk od lat zmaga się z problemami zdrowotnymi, wielokrotnie doznawał złamań. W 2007 roku media informowały o urazie kręgów szyjnych. W 2009 roku poddał się operacji pleców, a w 2015 roku operacji kręgosłupa, w efekcie której ma uszkodzone nerwy. Odkąd w 2017 roku upadł, zaczął używać laski, co pozwala mu utrzymać równowagę. Collins ma też cukrzycę. W tym roku ujawił też, że był bliski śmierci i spędził kilka miesięcy na oddziale intensywnej terapii.

Redagował AM

Źródło: NBC News, Variety, Pitchfork
Udostępnij:
Tagi:
Muzyka
Czytaj także:
Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pobicia (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli go na ulicy, nie żyje. Szukają sprawcy pobicia
WARSZAWA
imageTitle
34 kg narkotyków w bagażu. Amerykański koszykarz wpadł na lotnisku
EUROSPORT
Janusz Życzkowski, Michał Rachoń, Miłosz Kleczek
Kolejni pracownicy TV Republika z zarzutami
Polska
Donald Trump
Trump o powrocie Huanga. "Nie wiem, czy w ogóle była szpiegiem"
BIZNES
Iryzacja na smudze aerodynamicznej za Boeingiem 777 - zdj. przed obróbką
Barwny "ogon" za samolotem. "Piękne i niezbyt częste zjawisko"
METEO
imageTitle
Urban: nie mówię, że to może być mecz przełomowy
EUROSPORT
Kraków po zamachu
Co pojawi się w miejscu zamachu? Kraków rozważa trzy warianty
Kraków
Warszawa 09.11.2026, protest przed Trybunałem Konstytucyjnym, na telebimie Tomasz Sakiewicz
"Rzeczy, które przekraczają pojęcie". Jak daleko posunie się Republika?
Marcin Złotkowski
Zbigniew Bogucki
Bogucki po rozmowach w Belwederze. "Nikt od stołu nie wstał"
Polska
imageTitle
Potulski pewny siebie przed starciem ze Szwecją. "Żaden problem"
EUROSPORT
Straż Pożarna
Rodzice słabo się poczuli, 14-latek wezwał pomoc
Katowice
Raye
Grammy 2027. Raye powtórzyła rekord Beyonce
Kultura i styl
Donald Tusk
"Nie chcę już dłużej błagać". Tusk zwrócił się do prezydenta
BIZNES
shutterstock_2757694021
Brak seksu to wierzchołek góry lodowej? Przebadano ponad dwa tysiące mężczyzn
Zdrowie
Deszcz, parasol, plucha, jesień
Będzie wiało i padało. A co pokażą termometry?
METEO
Zatrzymano cztery osoby
Przerzucali ludzi przez granice, przemycali narkotyki. Są kolejni zatrzymani
Katowice
Kraków, 8 listopada 2026 r. Na Rynku Głównym w Krakowie dwie osoby obejmują się, próbując znaleźć ukojenie w trudnych chwilach. W tle stoi policyjny radiowóz, a nad pogrążonym w żałobie miastem przelatuje gołąb
Policjanci z Krakowa wysłani pod Trybunał Konstytucyjny. Oświadczenie służb
Kraków
mezczyzna dom wozek inwalidzki shutterstock_2684994691
Świadczenie wspierające. Rodzina utknęła w kolejce
Piotr Dariusz Wójcik
16 1510 konfa trybunal-0086
Korwin-Piotrowska pokazała żółte karteczki. "Ręczne manipulowanie składami"
Polska
Jechał 131 km/h w obszarze zabudowanym
Pędził z ogromną prędkością, pożegnał się z prawem jazdy
WARSZAWA
Atak zamachowca na rynku w Krakowie
Ona studiuje ratownictwo, on jest żołnierzem. W Krakowie byli na jeden dzień
Kraków
imageTitle
Alcaraz pokazał moc na start ATP Finals
EUROSPORT
Robert Pattinson
"To zaszczyt, jaki zdarza się raz w życiu". Jest nowy Bond
Kultura i styl
Awaria sieci cieplarnianej we Wrocławiu
Kilka tysięcy mieszkańców bez ciepła. Gdynia walczy z poważną awarią
Trójmiasto
Polska podnosi VAT na gaz w 2023 roku
Ukraińskie wojska zaatakowały rafinerię i bazy paliwowe w Rosji
BIZNES
imageTitle
"Niespodziewany kandydat do walki z Infantino"
EUROSPORT
Policja zatrzymała 51-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Wszedł do lokalu z kebabem i przeładował broń
Katowice
Sędzia Tomasz Wojciechowski
Zwabił szwagierkę w ustronne miejsce, potem udusił. Ruszył proces apelacyjny
Rzeszów
Łukasz Mejza
Sprawa Łukasza Mejzy. Jest wniosek prokuratury
Polska
Film, który rzekomo pokazuje egzekucję kobiety przez ukraińskich żołnierzy, budzi zastrzeżenia co do swojej autentyczności
FAŁSZEgzekucja czy inscenizacja? Co wiadomo o nagraniu
Gabriela Sieczkowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica