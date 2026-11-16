Kultura i styl Wzruszony Phil Collins. "Nie jest ze mną tak źle, jak to wygląda" Oprac. Ewa Żebrowska |

Phil Collins ze łzami w oczach o swoim zdrowiu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images

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Podczas sobotniej ceremonii w Los Angeles 75-letni Phil Collins zebrał gromkie brawa. To było pierwsze od dawna publiczne wystąpienie brytyjskiego muzyka, który zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dołączył tego dnia do elitarnego grona artystów dwukrotnie wprowadzonych do Rock & Roll Hall of Fame - podaje magazyn Pitchfork. Wcześniej, w 2010 roku, został wprowadzony do Galerii Sław z zespołem Genesis.

Przemawiając ze sceny po odebraniu wyróżnienia nie krył wzruszenia. Na nagraniu widać, że porusza się z trudem i podpiera się dwiema laskami. - Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wcale nie jest ze mną tak źle, jak to wygląda. Czuję się znacznie lepiej - mówił do publiczności zgromadzonej w Peacock Theater.

Collins: jeszcze o mnie usłyszycie

- Dorastając, chciałem po prostu grać na perkusji - powiedział. - Wszystko inne było szczęśliwym zrządzeniem losu. Kiedy patrzę wstecz, nie mogę uwierzyć, jak potoczyło się moje życie - wyjaśnił. Skomentował też pogłoski związane z zawieszeniem kariery w związku z pogarszającym się stanem zdrowia. - Muszę przyznać, że krąży wiele plotek na temat tego, czy będę jeszcze śpiewał albo czy ruszę w trasę koncertową z nowym materiałem. Cóż, jeszcze o mnie usłyszycie - dodał.

Po zakończeniu ceremonii artysta tłumaczył, przez co ostatnio przeszedł. "Wszystko zaczęło się psuć" - cytuje go "Variety". "W pewnym momencie nie byłem nawet pewien, czy przeżyję, a co dopiero czy wrócę na trasę koncertową" - tłumaczył. Podkreślił, że "zagranie kilku koncertów nie jest poza zasięgiem", a on wciąż ma komponować. "To proces, który wciąż trwa" - dodał.

Phil Collins z rodziną podczas sobotniej ceremonii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CONNOR TERRY

Muzyk od lat zmaga się z problemami zdrowotnymi, wielokrotnie doznawał złamań. W 2007 roku media informowały o urazie kręgów szyjnych. W 2009 roku poddał się operacji pleców, a w 2015 roku operacji kręgosłupa, w efekcie której ma uszkodzone nerwy. Odkąd w 2017 roku upadł, zaczął używać laski, co pozwala mu utrzymać równowagę. Collins ma też cukrzycę. W tym roku ujawił też, że był bliski śmierci i spędził kilka miesięcy na oddziale intensywnej terapii.

Redagował AM