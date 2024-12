Urodzinowa kolacja zakończona interwencją policji. Zdobywca Oscara trafiony szklanką w twarz

Jamie Foxx świętował w piątek 57. urodziny. Zdobywca Oscara za rolę w filmie "Ray" wybrał się z tej okazji do jednej z restauracji w Beverly Hills. Wizyta nie zakończyła się jednak dla niego szczęśliwie. Jak informują amerykańskie media, jeden z gości lokalu zaatakował aktora, rzucając w niego szklanką. Naczynie trafiło Foxxa w twarz. Konieczne było założenie mu szwów. "Na miejsce wezwano policję, a sprawa jest teraz w rękach organów ścigania" - przekazał cytowany przez CNN rzecznik gwiazdora. Dodał też, że "Jamie dochodzi do siebie".

Policja o interwencji podczas urodzin Jamiego Foxxa

Sam Foxx odniósł się do sprawy, pisząc na Instagramie, że choć "diabeł nie próżnuje", on jednak "jest zbyt obdarowany przez życie, by się przejmować" takimi rzeczami. W dalszej części wypowiedzi gwiazdor nawiązał do swojego ostatniego wyznania w sprawie problemów ze zdrowiem i podziękował za otrzymane wsparcie. W ubiegłym tygodniu aktor wyznał, że jego ubiegłoroczna hospitalizacja była spowodowana udarem krwotocznym mózgu. 57-latkowi groziła śmierć.