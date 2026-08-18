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Są wstępne ustalenia po sekcji zwłok Hayden Panettiere

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Hayden Panettiere w 2022 roku
Hayden Panettiere na nagraniach archwialnych
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
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Przedstawiciel koronera z hrabstwa Greenville podzielił się z magazynem "The Hollywood Reporter" wstępnymi ustaleniami z sekcji zwłok Hayden Panettiere. Amerykańska aktorka zmarła w wieku 36 lat.

Hayden Panettiere została znaleziona nieprzytomna w domu w Greenville w Karolinie Południowej około godziny 14.00 w niedzielę. Jak informowało w poniedziałek miejscowe biuro koronera, cytowane przez stację ABC News, u 36-letniej Panettiere doszło do zatrzymania akcji serca. Resuscytacja przeprowadzona przez ratowników medycznych okazała się nieskuteczna, aktorka zmarła o godzinie 14:32 (czasu lokalnego) - informuje stacja.

Podczas sekcji zwłok "nie stwierdzono żadnych oznak urazów, które mogłyby przyczynić się do zgonu" - przekazał w poniedziałek przedstawiciel biura koronera hrabstwa Greenville w oświadczeniu dla czasopisma "The Hollywood Reporter".

Hayden Panettiere nie żyje. Co wiadomo

"Przyczyna i okoliczności śmierci pozostają do ustalenia w toku dalszego śledztwa i po zakończeniu dodatkowych badań. W tej chwili nie ma żadnych dalszych szczegółów, które można ujawnić" - czytamy. W komunikacie, który cytuje także ABC News zaznaczono, że Panettiere "przebywała tymczasowo" w domu, w którym została znaleziona.

Dokładne raporty z sekcji zwłok zazwyczaj publikowane są kilka miesięcy po śmierci danej osoby - zwraca uwagę "THR". Przedstawiciel biura przekazał portalowi, że raport dotyczący Panettiere nie zostanie opublikowany w ciągu dwóch najbliższych miesięcy.

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere
Źródło zdjęcia: John Angelillo/PAP

O śmierci 36-letniej Hayden Panettiere poinformował jej ojciec. W oświadczeniu opublikowanym przez media w Stanach Zjednoczonych poprosił o uszanowanie prywatności, ponieważ "rodzina potrzebuje czasu, aby oswoić się z tą niewyobrażalną stratą". Panettiere karierę aktorską zaczęła jeszcze jako dziecko. Popularność zawdzięczała poźniejszym rolom, m.in. w serialach "Herosi" oraz "Nashville".

Redagował AM

Źródło: The Hollywood Reporter, ABC News
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Tagi:
USAFilmSerialFIlmy i seriale
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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