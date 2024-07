Ewa Bem wraca na scenę. Wystąpi na Top of the Top Sopot Festival

Ewa Bem potwierdziła udział w tegorocznym Top of the Top Sopot Festival, publikując emocjonalny wpis w mediach społecznościowych. Pierwsza Dama Polskiego Jazzu zapowiedziała także powrót do koncertowania po dłuższej przerwie.

"Rok temu zdrowie nie pozwoliło mi zaśpiewać na TVN-owskim Festiwalu w Sopocie. Dziś mam tremę, ciężkie chwile za sobą i ogromne pragnienie, by właśnie w Sopocie przeżyć z Wami nareszcie trochę radości" - przekazała Ewa Bem na Facebooku we wtorek. "Po Top of the Top chcę bez pośpiechu, spokojnie wrócić do koncertowania" - dodała wokalistka, publikując wpis kilka miesięcy po tym, jak odwołała kilka koncertów.