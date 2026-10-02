"Dopóki będzie prąd, będziemy podłączać gitary". Slash powraca z nowym albumem

Fragment teledysku Slash ft, Myles Kennedy and The Conspirators do piosenki „Flying Blind” Źródło wideo: Materiały prasowe Źródło zdj. gł.: Ed Vill | Wikipedia CC BY 2.0

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Muzyczny projekt Slash Featuring Myles Kennedy and The Conspirators, w skrócie SMK&C, został powołany do życia piętnaście lat temu. Ma na koncie cztery albumy studyjne. Piąty, zatytułowany "Flying Blind", ukaże się w lutym 2027 roku, a zapowiada go singiel pod tym samym tytułem.

Jego korzenie sięgają 2010 roku, kiedy legendarny gitarzysta zespołu Guns N’ Roses zaprosił wokalistę Mylesa Kennedy’ego do współpracy przy swoim solowym albumie "Slash". Okazało się, że szybko pojawiła się między nimi więź muzyczna, która z czasem stała się podstawą składu nowej grupy, do której muzycy zaprosili również członków brytyjskiego zespołu The Conspirators.

- Nawiązałem z tymi facetami relację zarówno na poziomie muzycznym, jak i osobistym, z której nie zamierzałem rezygnować, kiedy Guns N’ Roses ponownie się zeszli - podkreśla Slash.

Myles Kennedy - znany przede wszystkim z amerykańskiego zespołu Alter Bridge - dodaje, że 15 lat wspólnego grania zleciało "jak mrugnięcie oka". - Jak to mówią: czas leci, kiedy dobrze się bawisz, a my bawimy się świetnie. To wszystko jest trochę jak sen, w który aż trudno uwierzyć - przyznaje wokalista.

"Niesamowity twórca riffów"

Singiel "Flying Blind" zapoczątkował spontaniczny riff gitarowy, który Slash grał, czekając w studiu nagraniowym na resztę muzyków. - Zanim przyszli, nie miałem jeszcze nic z tego utworu, a potem rozpoczęliśmy wieczorną próbę - wspomina.

- Jest niesamowitym twórcą riffów - mówi o gitarzyście Kennedy. - Potrafi też wymyślać proste progresje akordów, które świetnie sprawdzają się jako podstawa dla melodii. To działa i jest ponadczasowe - podkreśla.

Grupa od początku tworzy podczas wspólnych spotkań w salach prób lub studiach, gdzie zaczynają wspólnie grać i sprawdzają, dokąd zaprowadzi ich muzyka. - Tworzenie muzyki jest już po prostu czymś oczywistym. To kwestia wyrobionego nawyku. Kreatywna część mózgu nie ma czasu, żeby zaniknąć, więc po prostu cały czas działasz - przekonuje wokalista, który jest także autorem tekstów SMK&C.

Co chciał przekazać we "Flying Blind"? - Tekst opowiada o tym, jak czasami ludzie próbują iść na skróty i znaleźć łatwiejszą drogę do osiągnięcia szczęścia czy oświecenia - mówi.

Klatka z nowego teledysku Slash Featuring Myles Kennedy and The Conspirators do piosenki "Flying Blind" Źródło zdjęcia: Materiały prasowe

"Świetnie się bawimy, potem ruszamy w trasę"

Piąta płyta SMK&C ukaże się 26 lutego 2027 roku i znajdzie się na niej 12 nowych utworów, które muzycy opisują jako "bezpośrednie, bezpretensjonalne i surowe".

- Kiedy zaczynaliśmy, nie mieliśmy nic - mówi Slash pytany o projekt. - Nie zamierzaliśmy podbijać świata. Chodziło wyłącznie o czystą przyjemność grania. Dlatego teraz spotykamy się i gramy, świetnie się przy tym bawimy, potem ruszamy w trasę - tłumaczy.

Zrobią to również tym razem. "Flying Blind World Tour 2027" rozpocznie się w kwietniu przyszłego roku od koncertów w Ameryce Północnej, a następnie w czerwcu panowie spotkają się z fanami w Wielkiej Brytanii i Europie.

- Dopóki będzie prąd, będziemy podłączać gitary - zapewnia Slash.