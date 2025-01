Demi Moore o "Substancji"

Odbierając statuetkę Demi Moore wspominała rozmowę z producentem filmowym sprzed około 30 lat, który nazwał ją "popcornową aktorką". - Kupiłam to i uwierzyłam w to. W to (przekonanie - red.) z czasem doprowadziło mnie do punktu, w którym kilka lat temu pomyślałam, że może to prawda. Może jestem kompletna, może zrobiłam to, co powinnam - kontynuowała. - (Wtedy) na moim biurku pojawił się magiczny, śmiały, odważny, nieszablonowy, absolutnie szalony scenariusz zatytułowany "Substancja" i wszechświat powiedział mi, że jeszcze nie skończyłam - dodała.