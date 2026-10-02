Conrad "Cronos" Lant Źródło zdj. gł.: Anne-Marie Forker/Getty Images

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Wiadomość o śmierci muzyka pojawiła się w mediach społecznościowych Venom późnym wieczorem 1 października. "Z głębokim smutkiem i ciężkim sercem przekazujemy wiadomość o śmierci Conrada 'Cronosa' Lanta" - napisano. Miał 63 lata.

Muzycy podkreślili, że przez ponad cztery dekady "głos, bas i wizja Conrada stanowiły serce zespołu Venom". We wpisie zamieszczono również wiadomość od syna artysty, który podziękował fanom za wsparcie okazywane jego ojcu przez lata. "Wiem, że bardzo was wszystkich cenił. Odszedł, ale jego muzyka przetrwa. Legenda Cronosa nigdy nie przeminie".

Koledzy z zespołu, wspominając Lanta, zaznaczyli, że "stworzył coś, co na zawsze odmieniło muzykę heavymetalową". Jak podkreślili, Venom "nigdy nie podążał utartymi szlakami", a wokalista znajdował się w centrum tej muzycznej rewolucji - był "bezkompromisowy, nieustraszony i niepowtarzalny". Z muzyką związali się również jego dwaj bracia. Jeden z nich grał na perkusji w zespole Prefab Sprout, który Lant, cytowany przez "The Guardian", ocenił krótko: "byli do bani". Drugi został perkusistą Venom.

Conrad Lant aka Cronos Źródło zdjęcia: Anne-Marie Forker/Getty Images

Zespół Venom

Venom powstał w 1979 roku. Grupa nigdy nie odniosła tak dużego sukcesu komercyjnego jak działające w podobnym okresie Def Leppard, Iron Maiden, Judas Priest czy Motörhead, ale wywarła ogromny wpływ na heavy metal.

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Jak przypomina magazyn "Rolling Stone", wydany w 1981 roku debiutancki album "Welcome to Hell" zszokował krytyków, ale spotkał się z dobrym przyjęciem wśród fanów heavy metalu. Jeszcze większe znaczenie dla historii gatunku miał kolejny krążek, "Black Metal". Album okazał się na tyle wpływowy, że jego tytuł dał nazwę całemu podgatunkowi muzyki. Na inspirację twórczością Venom otwarcie powoływały się później takie zespoły jak Metallica, Megadeth czy Slayer.

W 1988 roku działalność grupy została zawieszona, a Lant rozpoczął karierę solową pod pseudonimem Cronos. W latach 90. Venom powrócił do działalności. Ostatni album zespołu ukazał się w 2018 roku. Grupa pozostawała również aktywna koncertowo. Jeszcze latem tego roku Venom występował na festiwalach muzycznych.

Redagowała AZ