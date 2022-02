Brit Awards 2022 rozdane. Adele najczęściej nagradzaną kobietą

Brit Awards 2022 rozdane. Najważniejsze nagrody muzyczne na Wyspach Brytyjskich w tym roku odbyły się na londyńskim stadionie O2 przy udziale publiczności. Adele, która wróciła z nowym materiałem po sześciu latach, zdobyła trzy statuetki. Łącznie artystka zdobyła 12 statuetek, stając się najczęściej nagradzaną kobietą w historii Brit Awards.

Brit Awards - najważniejsze brytyjskie nagrody muzyczne zostały rozdane po raz 42. Ceremonia z udziałem publiczności odbyła się we wtorek na londyńskim stadionie O2. Gospodarzem wieczoru po raz pierwszy był brytyjski komik Mo Gilligan.

Galę rozpoczął występ Eda Sheerana i grupy Bring Me The Horizon, którzy wspólnie wykonali singiel Sheerana "Bad Habits", który pochodzi z jego płyty "=". Jednak pewnego rodzaju tradycją rozdania Brit Awards stało się, że piosenki wykonywane są w nieco zmienionej aranżacji, tak, aby uczynić ceremonię jeszcze bardziej wyjątkową.

W trakcie wieczoru wystąpili również Liam Gallagher, Sam Fender, Adele, Dave, Holly Humberstone oraz jedno z najciekawszych odkryć brytyjskiej sceny ostatnich lat - raperka i wokalistka Little Simz. Little Simz otrzymała nagrodę w kategorii najlepsza nowa artystka,

Little Simz PAP/EPA/VICKIE FLORES

Brit Awards 2022 - zwycięzcy

Adele, która wróciła po sześciu latach z nowym materiałem, odebrała statuetkę za "Easy On Me", która została uznaną piosenką roku. Piosenkarka została również artystką roku, a jej płyta "30" wyróżniona w kategorii album roku. Trzy nagrody, które zdobyła we wtorek sprawiają, że w ciągu kariery zdobyła ich 12. Oznacza to, że jest najczęściej nagradzaną artystką i na drugim miejscu największej liczby zdobytych Brit Award. Wyprzedza ją jedynie Robbie Williams z 13 statueatkami.

Wolf Alice została wyróżniona w kategorii grupa roku. Ed Sheeran został nagrodzony w kategorii autor piosenek roku.

Billie Eilish, która w ubiegłym roku wydała drugi album w karierze "Happier Than Ever", nagrodzona została w kategorii międzynarodowa artystka roku. Silk Sonic, Bruno Mars i Anderson zwyciężyli w kategorii międzynarodowa grupa roku. Amerykańska aktorka i piosenkarka Olivia Rodrigo doceniona została za piosenkę "Good 4U" w kategorii międzynarodowa piosenka roku.

Adele PAP/EPA/VICKIE FLORES

W tym roku po raz pierwszy przyznano statuetki w nowych czterech kategoriach: Najlepszy występ rock/alternative, najlepszy występ dance, najlepszy występ hip-hop/grime/rap oraz najlepszy występ pop/r'n'b. W kategorii najlepszy występ dance zwyciężyła Becky Hill. Sam Fender sięgnął po nagrodę w kategorii rock/alternative, a Dua Lipa doceniona została za najlepszy występ pop/r'n'b. A Dave zdobył Brit Award za najlepszy występ hip-hop/grime/rap.

Brit Awards 2022 - pełna lista nominowanych i zwycięzców

Brit Awards 2022 - Album roku Adele - "30" - zwyciężczyni Dave - "We're All Alone In This Together" Ed Sheeran - "=" Little Simz - "Sometimes I Might Be Introvert" Sam Fender - "Seventeen Going Under"

Brit Awards 2022 - autor piosenek roku Ed Sheeran

Brit Awards 2022 - Artysta/artystka roku Adele - zwyciężczyni Dave Ed Sheeran Little Simz Sam Fender

Brit Awards 2022 - Najlepsza grupa Coldplay D-Block Europe Little Mix London Grammar Wolf Alice - zwycięzcy

Brit Awards 2022 - Piosenka roku A1 & J1 - "Latest Trends" Adele - "Easy On Me" - zwyciężczyni Anne-Marie, KSI & Digital Farm Animals - "Don't Play" Becky Hill & David Guetta - "Remember" Central Cee - "Obsessed With You" Dave ft Stormzy - "Clash" Ed Sheeran - Bad Habits Elton John & Dua Lipa - Cold Heart (Pnau Mix) Glass Animals - Heat Waves Joel Corry, Raye & David Guetta - Bed KSI - Holiday Nathan & 220Kid & Billen Ted - Wellerman Riton, Nightcrawlers & Mufasa - Friday Tion Wayne & Russ Millions - Body Tom Grennan - Little Bit Of Love

Brit Awards 2022 - Najlepsza nowa artystka/najlepszy nowy artysta Central Cee Griff Joy Crookes Little Simz - zwyciężczyni Self Esteem

Brit Awards 2022 - Międzynarodowa artystka/najlepszy międzynarodowy artysta roku Billie Eilish - zwyciężczyni Doja Cat Lil Nas X Olivia Rodrigo Taylor Swift

Doja Cat Newscom/PAP/EPA

Brit Awards 2022 - Międzynarodowa grupa roku ABBA BTS Maneskin Silk Sonic/Bruno Mars/Anderson -zwycięzcy War On Drugs

Brit Awards 2022 - Międzynarodowa piosenka roku ATB / Topic / A7S - "Your Love (9PM)" Billie Eilish - "Happier Than Ever" Ckay - "Love Nwantiti (Ah Ah Ah)" Doja Cat ft SZA - "Kiss Me More" Drake ft Lil Baby - "Girls Want Girls" Galantis, David Guetta & Little Mix - "Heartbreak Anthem" Jonasu - "Black Magic" Kid Laroi & Justin Bieber - "Stay" Lil Nas X - "Montero (Call Me By Your Name)" Lil TJ & 6lack - "Calling My Phone" Maneskin - "I Wanna Be Your Slave" Olivia Rodrigo - "Good 4U" Polo G - "Rapstar" Tiesto - "The Business" The Weeknd - "Save Your Tears"

Brit Awards 2022 - Najlepsza brytyjska wschodząca gwiazda Holly Humberstone - zwyciężczyni Bree Runway Lola Young

Brit Awards 2022 - Najlepszy występ dance Becky Hill - zwyciężczyni Calvin Harris Fred Again Joel Corry Raye

Brit Awards 2022 - Najlepszy występ rock/alternative Coldplay Glass Animals Sam Fender - zwycięzca Tom Grennan Wolf Alice

Brit Awards 2022 - Najlepszy występ pop/r'n'b Adele Dua Lipa - zwyciężczyni Ed Sheeran Griff Joy Crookes

Brit Awards 2022 - Najlepszy występ hip-hop/grime/rap AJ Tracey Central Cee Dave Ghetts Little Simz

Brit Awards 2022 - Producent roku Inflo

Autor:Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl