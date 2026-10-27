Kultura i styl Księżna Meghan w nowej roli. Zdjęcia mają ruszyć w przyszłym roku Oprac. Paulina Borowska |

Książę Harry i jego żona Meghan w Nottingham, 15 października 2026 roku Źródło zdj. gł.: Meghan Markle/PAP

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Informację potwierdził na Instagramie australijski kanał Channel 10. Przekazano, że księżna Meghan pojawi się w nowej edycji programu MasterChef Junior, który powróci na antenę w 2027 roku. Jako specjalny gość dołączy do prowadzącej show Poh Ling Yeow.

Portal news.com.au podał, że zdjęcia do programu mają ruszyć w Melbourne na początku lub w połowie przyszłego roku. Niedawno księżna Sussex pojawiła się gościnnie jako jurorka australijskiego MasterChefa, w którym udział brali dorośli. Odcinek z jej udziałem miał największą oglądalność od trzech lat.

Księżna Meghan: nie mogę się doczekać

"W kwietniu tego roku świetnie się bawiłam z całym zespołem programu MasterChef, więc kiedy zaproponowano mi powrót i współpracę z tą grupą młodych talentów, bez wahania się zgodziłam. Uwielbiam gotować z moimi dziećmi, więc obserwowanie, co te młode gwiazdy wymyślą w kuchni, będzie dla mnie ogromną frajdą. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co im wyjdzie" - podkreśliła Meghan w oświadczeniu cytowanym w komunikacie prasowym Paramount ANZ.

Księżna Meghan wraz z księciem Harrym i dziećmi wrócili pod koniec sierpnia do Wielkiej Brytanii po sześciu latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. BBC zauważa, że informacja o udziale Meghan w programie następuje w trudnym czasie dla księżnej. Pod adresem jej ojca padły bowiem oskarżenia o wykorzystywanie seksualne dzieci, którym on sam zaprzecza. Księżna podkreśla, że nie utrzymuje kontaktu ze swoim ojcem.

Redagował AM