Księżna Meghan w nowej roli. Zdjęcia mają ruszyć w przyszłym roku
Informację potwierdził na Instagramie australijski kanał Channel 10. Przekazano, że księżna Meghan pojawi się w nowej edycji programu MasterChef Junior, który powróci na antenę w 2027 roku. Jako specjalny gość dołączy do prowadzącej show Poh Ling Yeow.
Portal news.com.au podał, że zdjęcia do programu mają ruszyć w Melbourne na początku lub w połowie przyszłego roku. Niedawno księżna Sussex pojawiła się gościnnie jako jurorka australijskiego MasterChefa, w którym udział brali dorośli. Odcinek z jej udziałem miał największą oglądalność od trzech lat.
Księżna Meghan: nie mogę się doczekać
"W kwietniu tego roku świetnie się bawiłam z całym zespołem programu MasterChef, więc kiedy zaproponowano mi powrót i współpracę z tą grupą młodych talentów, bez wahania się zgodziłam. Uwielbiam gotować z moimi dziećmi, więc obserwowanie, co te młode gwiazdy wymyślą w kuchni, będzie dla mnie ogromną frajdą. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co im wyjdzie" - podkreśliła Meghan w oświadczeniu cytowanym w komunikacie prasowym Paramount ANZ.
Księżna Meghan wraz z księciem Harrym i dziećmi wrócili pod koniec sierpnia do Wielkiej Brytanii po sześciu latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. BBC zauważa, że informacja o udziale Meghan w programie następuje w trudnym czasie dla księżnej. Pod adresem jej ojca padły bowiem oskarżenia o wykorzystywanie seksualne dzieci, którym on sam zaprzecza. Księżna podkreśla, że nie utrzymuje kontaktu ze swoim ojcem.
Redagował AM