"Baby są silne, sprytne i mądre". Urodziny Anny Dymnej

Anna Dymna, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego teatru, kina i telewizji, kończy we wtorek 20 lipca 70 lat. - Gwieździe można życzyć, żeby nie zabrakło jej paliwa, żeby cały czas nas wszystkich tak pięknie jak do tej pory inspirowała. Inspirowała nas do tego, żebyśmy byli lepsi, mądrzejsi, rozważniejsi na siebie - powiedział w rozmowie z TVN24 aktor Tomasz Schimscheiner. Do życzeń aktora dołączyli się mieszkańcy Krakowa, życząc Dymnej zdrowia i "dużo ciepła, które ma w sercu".