Nie żyje profesor Andrzej Walicki. Miał 90 lat

Był znawcą filozofii rosyjskiej, wykładał w Australii i USA

Obok Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczki i Jerzego Szackiego, Walicki jest uznawany za współtwórcę tak zwanej warszawskiej szkoły historii idei, której przedstawiciele działali na Uniwersytecie Warszawskim w latach 50. ubiegłego wieku. Nurt ten charakteryzowały nowatorskie metody zastosowane do badania dziejów idei.

Nominowany do Nagrody Literackiej Nike

Do najważniejszych publikacji Andrzeja Walickiego należą: "Osobowość a historia. Studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej" (1959), "Rosyjska filozofia i myśl społeczna. Od Oświecenia do marksizmu" (1973), "Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu" (1983). Za publikację Rosja, katolicyzm i sprawa Polska" został nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2003 - znalazł się w finale. Ostatnia książka prof. Walickiego - "O Rosji inaczej" - ukazała się w 2019 roku.