"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" na festiwalu filmowym w Tallinie

Film na już na swoim koncie nagrody festiwalowe

Prawdziwe wydarzenia z życia Tomasza Komendy

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to dramat sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach, to fabularna opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa.

- Zgodziłem się na ten film, bo darzę dużym zaufaniem jego twórców. Wiem, że nie zrobią niczego przeciwko mnie, i że w filmie pokażą całą prawdę, od pierwszej do ostatniej minuty. Zero fałszu. Chcę, aby ludzie zobaczyli, co tak naprawdę się ze mną działo. Ku przestrodze. Bo ta historia mogła przydarzyć się każdemu, a że padło akurat na mnie, to cóż… Żyję dalej, z podniesioną głową. Jestem wolny. Czuję, jakbym urodził się po raz drugi - powiedział Tomasz Komenda.