Wojskowy śmigłowiec lądował awaryjnie na polu

Do zdarzenia doszło we wtorek (2 września) około godziny 21 na polu niedaleko Złotnik Kujawskich w powiecie inowrocławskim.

- Śmigłowiec lądował około 200 metrów od drogi asfaltowej, z dala od zabudowań - potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl kapitan Iwona Kloskowska, oficer prasowy 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu.

Dodała, że załoga śmigłowca odbywała nocny lot szkoleniowy przy użyciu noktowizji.

Na pokładzie znajdowali się pilot oraz nawigator. Nic im się nie stało. Uszkodzeniu uległo przednie koło śmigłowca.

- Na miejscu od razu pojawiła się Żandarmeria Wojska oraz prokurator. Śmigłowiec został zabezpieczony. Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego będzie teraz wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia - dodała kapitan Iwona Kloskowska.

