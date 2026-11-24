Kujawsko-Pomorskie Wsiadanie do pociągu jak wspinaczka. Mieszkańcy Wąbrzeźna mają dość Michał Malinowski |

Barbara Marchlewska, mieszkanka Wąbrzeźna, o bezpieczeństwie na dworcu PKP Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

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Wąbrzeźno to ważny ośrodek na kolejowej mapie Polski. Miasto ma bezpośrednie połączenie między innymi z Olsztynem, Toruniem, Poznaniem, Białymstokiem czy Wrocławiem. Od niedawna można też dojechać do Pragi. Kursują tu pociągi regionalne oraz dalekobieżne. Codziennie z dworca kolejowego korzysta kilkuset pasażerów.

Dworzec PKP w Wąbrzeźnie Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Problemem, który od lat spędza sen z powiek lokalnej społeczności, jest właśnie infrastruktura kolejowa. Pilnej przebudowy wymagają przede wszystkim perony. Jak mówią mieszkańcy, nie są przystosowane do nowoczesnych pociągów przez co stwarzają zagrożenie dla zdrowia pasażerów. Poziom peronu do wejścia do pociągu dzieli ponad pół metra. Mowa głównie o nowoczesnych składach z wysuwanymi platformami.

- To nie jest tak, że nam jest trochę trudniej. To zagraża naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Szczególnym problemem jest nowoczesny tabor, którego pociągi mają stopień przystosowany do nowoczesnej infrastruktury, a tej na naszym dworcu nie ma - mówi tvn24.pl Barbara Marchlewska, mieszkanka Wąbrzeźna.

Wejście lub zejście z pociągu o takim podeście jest niezwykle trudne dla seniorów z Wąbrzeźna Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Co ciekawe, na przystankach kolejowych przed i za Wąbrzeźnem, w małych miejscowościach takich jak Zieleń i Książki, perony są po przebudowie. Powiatowe miasto, jakim jest Wąbrzeźno, wciąż na nie czeka.

- Zdarza mi się jeździć dość często. Jeśli wiem, że będzie to pociąg Polregio, to mąż zawozi mnie na sąsiadujące z Wąbrzeźnem stacje, gdzie nie ma tego problemu. Walka nie toczy się o luksusy, a o godne podróżowanie. Jesteśmy miastem, które ma połączenia kolejowe z Olsztynem, Toruniem, Poznaniem, Białymstokiem, Wrocławiem czy Pragą. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy jedyną taką stacją w Polsce, zależy nam jednak na tym, by móc bezpiecznie podróżować do swoich dzieci, wnuków - dodaje pani Barbara.

Wąbrzeźno. Pasażerowie kontra perony

Pan Ryszard, który ma problemy z chodzeniem, nosi ze sobą składane krzesełko, dzięki któremu może wejść i wyjść z pociągu. Dla niego to spore ułatwienie.

- Noszę je ze sobą, ponieważ ułatwia mi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Mam trudności z chodzeniem, dlatego jest to dla mnie bardzo pomocne. Niestety, ale obecny stan peronów nie pozwala na bezproblemowe korzystanie z nich. Dla nas, osób starszych, jest to spore utrudnienie, dlatego dobrze, gdyby PKP jak najszybciej pochyliło się nad tym tematem - podkreśla Ryszard Zieliński, mieszkaniec Wąbrzeźna.

Pan Ryszard z Wąbrzeźna, by dostać się do pociągu, korzysta ze specjalnego podestu Źródło zdjęcia: tvn24.pl

W podobnym tonie wypowiadają się inni mieszkańcy. - Uważam się za osobę dość sprawną, ale zdarzały się sytuacje, gdy miałam problemy z wejściem do pociągu. Raz uderzyłam się tak mocno w piszczel, że później odczuwałam to przez kilkanaście dni. Bardzo ciężko jest również zejść z pociągu. Jest za wysoko, dlatego jedynym rozsądnym i bezpiecznym rozwiązaniem jest przykucnięcie i powolne zsuwanie się na pupie. To jednak jakiś absurd. Nie możemy tak żyć w XXI wieku - dodaje pani Jolanta.

Dla starszych mieszkańców Wąbrzeźna wejście do pociągu stanowi nie lada wyzwanie Źródło zdjęcia: tvn24.pl

O problemie dworca mieszkańcy zaalarmowali parlamentarzystów z regionu oraz lokalnych urzędników. W działaniach wspiera ich między innymi starostwo powiatowe.

- W październiku 2025 roku jako rada powiatu wypracowaliśmy stanowisko w sprawie zwrócenia uwagi na aspekt dostępności dworca dla pasażerów. Na dworcu jest bardzo duży ruch. Jest to linia o znaczeniu ponadregionalnym i odgrywa strategiczną rolę dla mieszkańców. Bardzo zależy nam na tym, by perony były dostosowane pod kątem standardów XXI wieku. Nie mówimy o tym, by powstał tu luksusowy dworzec, choć jest to nasze marzenie, jednak na ten moment esencją jest to, by można było korzystać z transportu publicznego w godny sposób - mówi w rozmowie z tvn24.pl Gizela Pijar, wicestarosta powiatu wąbrzeskiego

Mieszkańcy Wąbrzeźna walczą o poprawę bezpieczeństwa na dworcu PKP Źródło zdjęcia: tvn24.pl

PKP PLK zapewnia poprawę

PKP PLK dostrzega problem i zapewnia, że zmiany nadejdą. - Zdajemy sobie sprawę z konieczności poprawy stanu infrastruktury pasażerskiej na stacji Wąbrzeźno. Udało się wykonać istotny krok w kierunku poprawy dostępności do kolei na tej stacji. Mamy gotowy wstępny projekt przebudowy oraz zabezpieczone środki na jego realizację - informuje Przemysław Zieliński z PKP PLK.

Na kilku przystankach przed Wąbrzeźnem są perony przystosowane do nowego taboru kolejowego Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Na razie jednak nie pada konkretna data. W planach jest między innymi budowa nowego peronu o podwyższonej wysokości.

- Szacujemy, że od momentu przekazania tych środków do zakończenia inwestycji potrzebujemy około 12 miesięcy. Okres ten może się wydłużyć ze względu na konieczność pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych - dodaje Przemysław Zieliński.