Kujawsko-Pomorskie Dwulatka miała ślady pobicia na całym ciele. Jej matka oskarżona Michał Malinowski

Z ustaleń prokuratury wynika, że kobieta znęcała się nad córką fizycznie i psychicznie od grudnia 2023 roku do października 2025 roku.

- Kobieta zaniedbywała dziecko emocjonalnie. Nie dbała o codzienną higienę oraz zbilansowane posiłki. W październiku 2025 roku, gdy dziewczynka pozostawała pod jej wyłączną opieką, piła alkohol. Uderzała córkę po całym ciele - pośladkach, głowie i twarzy. Szarpała za lewą rękę. Dziewczynka doznała licznych obrażeń - poinformowała prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Kobieta została tymczasowo aresztowana. Nie przyznała się do znęcania nad córką.

Aktualnie Wiktoria przebywa w pieczy zastępczej.

- Dziewczynka ma ustanowionego reprezentanta w toczącym się postępowaniu karnym. W toku pozostaje postępowanie opiekuńcze zainicjowane przez prokuratora. Sąd z urzędu wszczął postępowanie o pozbawienie obojga rodziców małoletniej pokrzywdzonej władzy rodzicielskiej - przekazała prokurator Oliver.

Matce dziecka grozi do ośmiu lat więzienia.

