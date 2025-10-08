Logo strona główna
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Kujawsko-Pomorskie

Niebezpieczny manewr przed przejściem dla pieszych. Mogło dojść do tragedii. Nagranie

Wyprzedzał przed przejściem, na które wchodził pieszy z psem
Toruń. Wyprzedzał przed przejściem, na które wchodził pieszy z psem
W Toruniu kierujący samochodem osobowym wyprzedzał przed przejściem, na które wchodził pieszy z psem. Manewr wykonał na powierzchni wyłączonej z ruchu. Policja ustala tożsamość kierowcy. Grozi mu wysoki mandat i punkty karne.

Do zdarzenia doszło w połowie września na ulicy Szosa Okrężna w Toruniu. Na nagraniu, które trafiło do policjantów widać, jak kierujący wykonuje niebezpieczny manewr wyprzedzania tuż przed przejściem dla pieszych.

Ścigali się na drodze wojewódzkiej. Nagranie jest już w posiadaniu policji

Ścigali się na drodze wojewódzkiej. Nagranie jest już w posiadaniu policji

Jechał samochodem po ścieżce rowerowej. 21-latek z zarzutami

Jechał samochodem po ścieżce rowerowej. 21-latek z zarzutami

- Niewiele brakowało, a prawidłowo przechodząca po pasach osoba zostałaby potrącona. Policjanci teraz ustalają, kto kierował pojazdem - informuje komisarz Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Wyprzedzał przed przejściem, na które wchodził pieszy z psem
Wyprzedzał przed przejściem, na które wchodził pieszy z psem
Źródło: KWP w Olsztynie

Kierowcy grozi mandat w wysokości 1,6 tysiąca złotych i 16 punktów karnych. Jeżeli sprawa trafi do sądu, to kierującemu grozić będzie grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.

- Konsekwencje, jakie niesie za sobą łamanie przepisów ruchu drogowego oraz niewłaściwe zachowanie wobec pieszych są surowe, ale adekwatne do zagrożenia. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, czy wreszcie omijanie pojazdu, który zatrzymał się, żeby ustąpić to najbardziej niebezpieczne wykroczenia skutkujące tragicznymi konsekwencjami - tłumaczy policjant.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mm/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Olsztynie

Toruń Kujawsko-Pomorskie Policja
