Toruń. Wyprzedzał przed przejściem, na które wchodził pieszy z psem

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w połowie września na ulicy Szosa Okrężna w Toruniu. Na nagraniu, które trafiło do policjantów widać, jak kierujący wykonuje niebezpieczny manewr wyprzedzania tuż przed przejściem dla pieszych.

- Niewiele brakowało, a prawidłowo przechodząca po pasach osoba zostałaby potrącona. Policjanci teraz ustalają, kto kierował pojazdem - informuje komisarz Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Wyprzedzał przed przejściem, na które wchodził pieszy z psem Źródło: KWP w Olsztynie

Kierowcy grozi mandat w wysokości 1,6 tysiąca złotych i 16 punktów karnych. Jeżeli sprawa trafi do sądu, to kierującemu grozić będzie grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.

- Konsekwencje, jakie niesie za sobą łamanie przepisów ruchu drogowego oraz niewłaściwe zachowanie wobec pieszych są surowe, ale adekwatne do zagrożenia. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, czy wreszcie omijanie pojazdu, który zatrzymał się, żeby ustąpić to najbardziej niebezpieczne wykroczenia skutkujące tragicznymi konsekwencjami - tłumaczy policjant.

OGLĄDAJ: TVN24 HD