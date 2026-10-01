Kujawsko-Pomorskie Ciało 22-latka znalezione w wąwozie. "Był bity i poniżany" Damian Nowicki |

Blisko 40 procent nastolatków doświadcza przemocy rówieśniczej. MEN o sposobie na przeciwdziałanie zjawisku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W piątek 25 września policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lipnie (Kujawsko-Pomorskie) poinformowali o znalezieniu ciała mężczyzny na terenie Stróżewa (gmina Dobrzyń nad Wisłą). Funkcjonariusze ustalili, że zmarłym jest poszukiwany od 18 września Damian W., którego rodzina zgłosiła zaginięcie tydzień wcześniej. Ciało 22-latka leżało nagie w wąwozie.

Czynności przeprowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lipnie, w tym oględziny miejsca zdarzenia, doprowadziły do wstępnego ustalenia podejrzanych osób. W związku ze sprawą, dzień później zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat.

Mł. asp. Agnieszka Romańska, oficer prasowa policji w Lipnie przekazała wówczas, że mężczyźni znali 22-latka, ale ze względu na prowadzone działania wyjaśniające nie ujawniono szczegółów zdarzenia. Prokuratura Rejonowa w Lipnie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a sąd zastosował wobec zatrzymanych tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Bili i poniżali, potem wywieźli

We wtorek 29 września nowe informacje przekazała Prokuratura Okręgowa we Włocławku, która podała, że śledztwo prowadzone jest w znacznie poważniejszym kierunku, a w śmierć Damiana W. zamieszanych jest więcej osób.

- Łącznie trzem podejrzanym osobom przedstawiono zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci Damiana W., a także psychicznego i fizycznego znęcania się nad nim oraz narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia - przekazuje prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

W toku postępowania śledczy ustalili, że mężczyzna miał być w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na swój stan psychiczny związany z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Podejrzani mieli wykorzystać ten fakt i działając wspólnie znieważali ofiarę, bili i poniżali, a następnie wywieźli mężczyznę nagiego w miejsce odosobnienia. - Tam pokrzywdzony został pozostawiony na ziemi, narażony na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz atak dzikich zwierząt, czym nieumyślnie spowodowali śmierć - tłumaczy prok. Kręcicka.

Śledztwo trwa, trzeci podejrzany poszukiwany

Policja w Lipnie potwierdziła, że trzecia podejrzana osoba wciąż jest poszukiwana. Gdy zostanie zatrzymana to będzie doprowadzona do prokuratury, aby wyjaśniać dokładny przebieg wydarzeń, rolę poszczególnych osób i okoliczności śmierci 22-latka.

- Przyczyna zgonu mężczyzny wciąż nie została ustalona, ponieważ do wczoraj ( tj. 30 września dop. red.) nie wykonano sekcji zwłok - podaje Romańska.

Rzeczniczka włocławskiej prokuratury również nie zdradziła ustaleń śledczych natomiast podkreśla, że postępowanie jest w toku, a na obecnym etapie postępowania, podejrzani korzystają z zasady domniemania niewinności.