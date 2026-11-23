Kujawsko-Pomorskie Służby rozbiły grupę przestępczą. "Zabezpieczono gotówkę i nieruchomości" Oprac. Michał Malinowski |

Służby rozbiły grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami unijnych dotacji Źródło zdj. gł.: CBŚP

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Mechanizm przestępstwa polegał na sztucznym zawyżaniu wartości projektów za pomocą nierzetelnej dokumentacji oraz posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami VAT za nieistniejące towary.

W skład grupy wchodzili właściciele podmiotów gospodarczych, przedstawiciele instytucji naukowych oraz byli urzędnicy administracji publicznej. Zatrzymane osoby są w wieku od 44 do 78 lat.

Zarzuty dla zatrzymanych

Śledztwo dotyczy pozorowania realizacji dwóch projektów badawczych i gospodarczych, które od początku miały charakter fikcyjny i służyły wyłącznie pozyskaniu dofinansowania.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (oraz jej kierowania w przypadku jednej osoby), oszustw, wyłudzania dotacji, poświadczania nieprawdy w dokumentacji finansowej i prania pieniędzy. Podczas przeszukań zabezpieczono gotówkę o wartości przekraczającej 920 tysięcy złotych oraz nieruchomości warte 15 milionów złotych.

CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, wyłudzającą unijne dotacje Źródło zdjęcia: CBŚP

W działaniach śledczych na terenie Gliwic, Bielska-Białej, Torunia i Włocławka uczestniczyli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Śledztwo prowadzi CBŚP pod nadzorem prokuratury w Gdańsku. Sprawa ma charakter rozwojowy.

CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, wyłudzającą unijne dotacje Źródło zdjęcia: CBŚP

Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec 55-letniego mężczyzny podejrzanego o kierowanie grupą.