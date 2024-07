Skatowany trzylatek zmarł w szpitalu, sąd złagodził wyrok. Jest reakcja Rzecznika Praw Dziecka

Rzeczniczka Praw Dziecka wniosła kasację do Sądu Najwyższego w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który skrócił karę dla zabójcy trzylatka z Grudziądza. Decyzją sądu wyrok dla Radosława M. został skrócony z 25 do 15 lat więzienia. Zdaniem rzeczniczki, ta zmiana jest obarczona rażącymi wadami.

Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka, podjęła decyzję o złożeniu kasacji do Sądu Najwyższego w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku , który zapadł w październiku ub. roku.

Przypomnijmy, że sąd skrócił wyrok Radosławowi M. z 25 do 15 lat więzienia za znęcanie się nad trzyletnim chłopcem i doprowadzenie do jego śmierci, a matce dziecka, oskarżonej o umyślne narażenie syna na ciężki uszczerbek na zdrowiu, zmniejszył karę z 5 do 4 lat pozbawienia wolności.