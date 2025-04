Śmiertelny wypadek nastolatków w Gołębinie. Zginął pasażer, trzy osoby w szpitalu Źródło: KM PSP w Gołębinie

Nie żyje 18-letni pasażer volkswagena, który w Gołębinie niedaleko Włocławka przebił ogrodzenie i dachował. Trzech kolejnych 18-latków trafiło do szpitala. Jeden z nich został zatrzymany.

Do tragedii doszło w sobotę przed godziną 22. W Gołębinie pod Włocławkiem (woj. kujawsko-pomorskie) osobowy volkswagen zjechał z drogi, przebił ogrodzenie i dachował, zatrzymując się ostatecznie - na kołach - na prywatnej posesji.

Wszyscy mieli 18 lat

- W momencie dojazdu na miejsce trzy osoby znajdowały się poza samochodem. Jeden mężczyzna był w samochodzie, miał duże obrażenia czaszki. Zespół ratownictwa medycznego niestety stwierdził zgon - powiedział tvn24.pl bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy włocławskiej straży pożarnej.

Zmarły mężczyzna to 18-letni pasażer. Trzej pozostali mężczyźni również mieli po 18 lat. Wszyscy trafili do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny we Włocławku.

- Kierujący 18-letni mężczyzna został zatrzymany do dyspozycji prokuratora. Została mu pobrana krew do badań - powiedziała tvn24.pl asp. Renata Wróblewska-Czaplicka z włocławskiej policji.