Jezdnia się kończyła, a on nie zwalniał. Nagranie

Pas ruchu się kończył, jednak to nie powstrzymało kierowcy mercedesa, który jechał dalej. Ostatnie auto wyprzedził jadąc "powierzchnią wyłączoną z ruchu" i na przejściu dla pieszych. Nagrał to inny kierowca, a nagranie wysłał policji. Sprawcy może grozić nawet 30 tysięcy złotych kary.

Policjanci udostępnili nagranie, na którym widać niebezpieczne wyprzedzanie na al. Armii Krajowej w Bydgoszczy. Do zdarzenia doszło 19 października.

- Kierujący samochodem osobowym marki Mercedes wykonał niebezpieczny manewr i wyprzedził inny pojazd bezpośrednio przed przejściem dla pieszych wykorzystując do tego "powierzchnię wyłączoną z ruchu". Zdarzenie zarejestrowała kamerka samochodowa innego uczestnika ruchu, który przesłał materiał na skrzynkę "STOP AGRESJI DROGOWEJ" - przekazał podkom. Remigiusz Rakowski z WRD KWP Bydgoszcz.

- Natomiast niestosowanie się znaku P-21 "powierzchnia wyłączona z ruchu" zagrożone jest grzywną w wysokości 100 zł i 1 punkt karny. Jeżeli sprawa trafi do sądu, to kierującemu grozić będzie grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych - przekazał funkcjonariusz.