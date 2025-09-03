Ciężarówka stanęła w ogniu na S5. Nagranie

Ciężarówka stanęła w ogniu na S5

Jak poinformowała komisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, ciężarówka uderzyła w fiata.

m. Lisi Ogon, pow. bydgoski, gm. Białe Błota - zderzenie s/c i s/o na trasie S5 (68 km). Droga zablokowana w kierunku Gdańska. 3 osoby pod opieką ZRM. Na miejscu 4 zastępy SP. — KwtPspInfo (@KwtPspInfo) September 3, 2025 Rozwiń

- Kierowca stracił panowanie nad tirem, uderzył w bariery, wpadł na pobocze, pojazd się zapalił. Kierujący i pasażer zdołali uciec, ale pojazd spłonął doszczętnie - przekazuje policjantka.

Ciężarówka stanęła w ogniu na S5 Źródło: KM PSP w Bydgoszczy

Pasażer ciężarówki został przetransportowany do szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Policjantka dodała, że krótko przed godziną 9 przywrócono częściowo ruch. Ten odbywał się jednym pasem.

