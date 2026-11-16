Kraków Jak Kraków upamiętni ofiary zamachu? Gibała o trzech pomysłach Anna Winiarska |

Atak w Krakowie. Jak mieszkańcy Krakowa pomagali po ataku zamachowca Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: PAP

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Jako możliwe sposoby upamiętnienia ofiar prezydent Krakowa Łukasz Gibała wskazał: pozostawienie śladów kul na murach, tablice pamiątkowe lub artystyczną formę, na przykład mural lub instalację.

Kraków szuka sposobu na upamiętnienie ofiar zamachu

Gibała zastrzegł, że jeszcze nie podjęto decyzji, który z pomysłów zostanie zrealizowany. - Pierwszy polega na tym, żeby zostawić ślady kul. Drugi, żeby zafundować tam tablice. A trzeci, żeby był to artystyczny wyraz oddania hołdu, na przykład mural albo inne obiekty, instalacje artystyczne - powiedział prezydent Gibała pytany przez dziennikarzy w poniedziałek o formę upamiętnienia ofiar.

Jak dodał, pomysły będą konsultowane z mieszkańcami i radnymi miasta. Do końca stycznia powinna zapaść decyzja w tej sprawie.

Czy zamach wpłynie na turystykę?

Na pytania dotyczące wpływu zamachu na turystykę, Gibała ocenił, że nie ma zagrożenia odpływu turystów i "Kraków ciągle będzie postrzegany jako miasto bezpieczne".

- Wierzę, że turyści będą tutaj tłumnie przybywali - powiedział prezydent i podkreślił, że zamach był wydarzeniem jednorazowym, był "aktem szaleńca, osoby niezrównoważonej psychicznie".

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Gibała zapytany o nieprawdziwe informacje sugerujące, że jarmark bożonarodzeniowy nie odbędzie się, zaznaczył, że jarmark będzie i zostanie zorganizowany w starej formule. Dodał, że miasto zwróciło się do komendanta miejskiego policji z pytaniem, czy potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia na czas jarmarku.

- Żałoba już była. Skończyła się. Wszystkie wydarzenia w grudniu i w drugiej połowie listopada będą się odbywały zgodnie z planem - podkreślił prezydent miasta.

Na ulicach prowadzących do Rynku Głównego i Małego Rynku zamontowane są tymczasowe zapory. Mają ograniczyć możliwość wtargnięcia samochodem w miejsca najczęściej odwiedzane przez turystów. Gibała poinformował, że Kraków ma środki na bardziej estetyczne, nowoczesne zapory, które będą się chowały i działały na sygnał osoby zarządzającej. Miasto ma zapewnienie od wojewody, że ten dofinansuje takie bariery. Mają one zostać zamontowane w przyszłym roku przy wszystkich ulicach wokół Rynku Głównego.

Powstanie Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta

W poprzednim tygodniu prezydent miasta zwrócił się do premiera Donalda Tuska z pilną prośbą o przyznanie 10 mln zł z budżetu państwa na wyposażenie powstającego Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta. Odpowiedź z rządu dotychczas nie przyszła.

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Gibała liczy na pozytywną odpowiedź rządu. Jak przyznał, kiedy premier i prezydent byli w Krakowie, to deklarowali wsparcie dla miasta w związku z trudną sytuacją po zamachu 7 listopada.

Centrum - zapowiedział prezydent miasta - tak czy inaczej powstanie, tylko bez rządowego dofinansowania jego otwarcie opóźni się z 2027 roku na 2028.

Gibała przypomniał, że w centrum urzędować będzie nie tylko straż miejska (jednostka miejska), ale i policja, straż pożarna i dlatego - zdaniem prezydenta miasta - rząd powinien dołożyć się do inwestycji. Tym bardziej że, jak zauważył Gibała, w Warszawie podobne centrum działa i jest regularnie modernizowane. Jako przykład podał system antydronowy w warszawskim centrum bezpieczeństwa, wart milion złotych, a sfinansowany w 80 procent przez rząd i w 20 procentach przez samorząd.

Zamach w Krakowie

7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu 9 listopada.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.