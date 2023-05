Zwłoki kobiety w Żabnicy. Policja ustala tożsamość zmarłej

czytaj dalej

Do tanga trzeba dwojga. Jeżeli dwie strony są gotowe na porozumienie, to wtedy jest łatwiej, ale należy też stawiać realne oczekiwania - tak o wspólnym starcie w wyborach PiS i Suwerennej Polski wypowiedział się rzecznik rządu Piotr Mueller. Dopytywany o żądania partii Zbigniewa Ziobry, na przykład w kwestii miejsc na listach, Mueller odpowiadał, że jest to "nieproporcjonalnie dużo w stosunku do tego, co powinni mieć".