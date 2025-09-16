Zderzyły się dwa auta, nie żyje młoda kobieta

Do wypadku doszło we wtorek po godzinie 9.30 w Witowicach Dolnych w powiecie nowosądeckim. Jak przekazał młodszy kapitan Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, w wypadku uczestniczyły samochód osobowy i dostawczy.
Nie żyje młoda kobieta
Mimo wysiłków ratowników zginęła kobieta w wieku około 22 lat, która podróżowała autem osobowym. W samochodzie dostawczym znajdowały się dwie osoby, nie odniosły obrażeń.
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, droga została zablokowana. Według informacji podawanych przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia powinny zakończyć się przed godziną 13.
Okoliczności wypadku policja będzie wyjaśniała pod nadzorem prokuratury.
Autorka/Autor: wini/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: capuccino.eu