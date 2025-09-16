Logo strona główna
Kraków

Zderzyły się dwa auta, nie żyje młoda kobieta

Śmiertelny wypadek w Witowicach Dolnych
Nowy Sącz
Źródło: Google Maps
W zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym zginęła młoda kobieta. Droga krajowa numer 75 w Witowicach Dolnych (Małopolska) została zablokowana.

Do wypadku doszło we wtorek po godzinie 9.30 w Witowicach Dolnych w powiecie nowosądeckim. Jak przekazał młodszy kapitan Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, w wypadku uczestniczyły samochód osobowy i dostawczy.

Śmiertelny wypadek w Witowicach Dolnych
Śmiertelny wypadek w Witowicach Dolnych
Źródło: capuccino.eu

Nie żyje młoda kobieta

Mimo wysiłków ratowników zginęła kobieta w wieku około 22 lat, która podróżowała autem osobowym. W samochodzie dostawczym znajdowały się dwie osoby, nie odniosły obrażeń.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, droga została zablokowana. Według informacji podawanych przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia powinny zakończyć się przed godziną 13.

Okoliczności wypadku policja będzie wyjaśniała pod nadzorem prokuratury.

Śmiertelny wypadek w Witowicach Dolnych
Śmiertelny wypadek w Witowicach Dolnych
Źródło: capuccino.eu
Śmiertelny wypadek w Witowicach Dolnych
Śmiertelny wypadek w Witowicach Dolnych
Źródło: capuccino.eu
Autorka/Autor: wini/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: capuccino.eu

TAGI:
Drogi w PolsceMałopolskaStraż pożarna
