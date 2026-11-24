Prowadził rower, upadł na ulicę. Pomoc przyszła natychmiast. Nagranie
Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 11. Informacją o tym, co się dokładnie stało, podzielili się druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchosławicach, umieszczając w mediach społecznościowych nagranie.
"Zaniepokojeni pozostawionym przy budynku naszej remizy rowerem, postanowiliśmy sprawdzić monitoring aby ustalić właściciela. Okazało się, że doszło do nieszczęśliwego wypadku" - napisali druhowie.
Na nagraniu widać prowadzącego rower mężczyznę, który w pewnym momencie się przewraca się. Po chwili nadjeżdża samochód. Kobieta zatrzymuje się, wysiada z pojazdu i biegnie w kierunku poszkodowanego. Podobnie zachowuje się drugi z kierowców. Świadkowie dzwonią po pomoc i na miejscu pojawia się pogotowie.
"Chcemy podziękować i pochwalić osoby, które zatrzymały się, by pomóc starszemu, schorowanemu mężczyźnie, który przewrócił się podczas jazdy rowerem" - czytamy we wpisie strażaków.