Kraków Prowadził rower, upadł na ulicę. Pomoc przyszła natychmiast. Nagranie Oprac. Michał Malinowski |

Mężczyzna upadł na rowerze, pomogli mu przypadkowi świadkowie Źródło wideo: OSP Wierzchosławice Źródło zdj. gł.: OSP Wierzchosławice

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 11. Informacją o tym, co się dokładnie stało, podzielili się druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchosławicach, umieszczając w mediach społecznościowych nagranie.

"Zaniepokojeni pozostawionym przy budynku naszej remizy rowerem, postanowiliśmy sprawdzić monitoring aby ustalić właściciela. Okazało się, że doszło do nieszczęśliwego wypadku" - napisali druhowie.

Rowerzyście pomogli przypadkowi świadkowie Źródło zdjęcia: OSP Wierzchosławice

Na nagraniu widać prowadzącego rower mężczyznę, który w pewnym momencie się przewraca się. Po chwili nadjeżdża samochód. Kobieta zatrzymuje się, wysiada z pojazdu i biegnie w kierunku poszkodowanego. Podobnie zachowuje się drugi z kierowców. Świadkowie dzwonią po pomoc i na miejscu pojawia się pogotowie.

"Chcemy podziękować i pochwalić osoby, które zatrzymały się, by pomóc starszemu, schorowanemu mężczyźnie, który przewrócił się podczas jazdy rowerem" - czytamy we wpisie strażaków.