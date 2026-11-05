Raniony nożem mężczyzna dobiegł na komendę. Podejrzany trafił do aresztu
Podkomisarz Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie poinformowała, że do ataku doszło niedzielę w jednym z wadowickich hoteli, w którym dwaj mieszkańcy miasta wspólnie pili alkohol.
- 38-latek, bez wyraźnego powodu, wyciągnął z kieszeni nóż, którym ugodził w udo o rok młodszego znajomego. Groził mu też pobawieniem życia i zdrowia. Pokrzywdzonemu udało się uciec z miejsca zdarzenia. Dotarł na komendę i zrelacjonował wydarzenia - powiedziała Szelichiewicz.
Zarzuty i areszt
Policjanci udali się do hotelu, a po rannego przyjechało pogotowie, które zawiozło go do szpitala.
38-latek został zatrzymany w poniedziałek. Usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała oraz kierowania gróźb karalnych. Grożą mu za to trzy lata więzienia.
Wadowicki sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące.