Kraków Raniony nożem mężczyzna dobiegł na komendę. Podejrzany trafił do aresztu Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: DarSzach/Shutterstock

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Podkomisarz Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie poinformowała, że do ataku doszło niedzielę w jednym z wadowickich hoteli, w którym dwaj mieszkańcy miasta wspólnie pili alkohol.

- 38-latek, bez wyraźnego powodu, wyciągnął z kieszeni nóż, którym ugodził w udo o rok młodszego znajomego. Groził mu też pobawieniem życia i zdrowia. Pokrzywdzonemu udało się uciec z miejsca zdarzenia. Dotarł na komendę i zrelacjonował wydarzenia - powiedziała Szelichiewicz.

Zarzuty i areszt

Policjanci udali się do hotelu, a po rannego przyjechało pogotowie, które zawiozło go do szpitala.

38-latek został zatrzymany w poniedziałek. Usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała oraz kierowania gróźb karalnych. Grożą mu za to trzy lata więzienia.

Wadowicki sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące.