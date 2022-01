Turyści utknęli w Tatrach. Na Kopie Kondrackiej spędzili prawie dobę. Uratowało ich TOPR

Trzy osoby na prawie dobę utknęły na Kopie Kondrackiej w Tatrach. Z powodu trudnych warunków ratownicy TOPR długo nie mogli do nich dotrzeć. By pomóc im przetrwać noc, za pomocą drona dostarczyli koce termiczne i pakiety grzewcze. TOPR-owcy podkreślają, że turyści nie byli odpowiednio przygotowani i nie mieli niezbędnego ekwipunku do wędrówki w taką pogodę, jaka panowała w górach.