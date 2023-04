Testowali sprzęt, jeden z nurków nie wypłynął. Mężczyzna nie żyje

59-letni nurek utonął w Jeziorze Tarnobrzeskim (woj. podkarpackie). Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że wraz z kolegami testował sprzęt. Kiedy nie wypłynął na powierzchnię, znajomi zaczęli go szukać. Wyjęli mężczyznę z wody, ale pomimo udzielonej mu pomocy, jego życia nie udało się uratować.

Do zdarzenia doszło w piątek (21 kwietnia) około godziny 13.30 nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Jak ustaliła policja, 59-letni nurek przyjechał z trzema kolegami testować skutery podwodne. - Gdy wypłynęli na powierzchnię zauważyli, że jeden z nich nie wypłynął. Zaczęli go szukać. Wyciągnęli go na brzeg, ale pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy życia mężczyzny nie udało się uratować - powiedziała nam podinspektor Beata Jędrzejewska-Wrona, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.