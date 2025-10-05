Nietrzeźwa pacjentka zaatakowała pielęgniarkę

Sucha Beskidzka

Do zdarzenia doszło w sobotę około 21.30. Informację o zdarzeniu pierwszy podał RMF FM. Potwierdził ją nam Wojciech Copija, oficer prasowy policji w Suchej Beskidzkiej.

- Była taka interwencja. Policjanci interweniowali w sprawie osoby, która znajdowała się w stanie nietrzeźwości. Wszczęła awanturę z panią doktor oraz z pielęgniarką, a następnie zaatakowała pełniącą dyżur pielęgniarkę - przekazał policjant w rozmowie z tvn24.pl Copija.

Pytany o to, czy pacjentka została zatrzymana, policjant poinformował, że kobieta znajdowała się pod wpływem alkoholu i wciąż trzeźwieje. Nie wiadomo na razie, jakie obrażenia odniósł personel szpitala - jest to przedmiotem ustaleń. Trwają przesłuchania świadków, policja zabezpieczyła też zapis z kamer monitoringu.

Według ustaleń RMF FM, pacjentka miała chwycić pielęgniarkę za włosy i uderzać jej głową o podłogę. Policja na razie nie potwierdza tych doniesień, nie chce wchodzić w szczegóły sprawy, dopóki trwają czynności.

