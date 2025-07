Chcieli skręcić, w ich auto uderzyły dwie ciężarówki. Nie żyje ośmioletni chłopiec

Spytkowice. W wypadku zginął 8-latek Źródło: KPP w Nowym Targu

Do wypadku doszło w czwartek (17 lipca) około godziny 14.30 w miejscowości Spytkowice w powiecie nowotarskim.

"Kierujący pojazdem ciężarowym najechał na tył samochodu osobowego marki Volkswagen, którego kierowca wykonywał manewr skrętu w lewo na posesję. W wyniku uderzenia samochód osobowy został wypchnięty na przeciwległy pas ruchu, gdzie został uderzony w bok przez pojazd ciężarowy marki Scania, nadjeżdżający z przeciwka" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu.

W wyniku zdarzenia 41-letni kierowca volkswagena został ranny i przetransportowano go do szpitala w Nowym Targu. Razem z nim podróżował ośmioletni chłopiec, który odniósł poważniejsze obrażenia, i został zabrany śmigłowcem do specjalistycznego szpitala w Krakowie.

W piątek, oficer prasowy nowotarskiej policji starszy aspirant Łukasz Burek poinformował, że życia chłopca niestety nie udało się uratować.

41-latek walczy o życie.

Przyczyny wypadku bada policja.

