Spotkanie unijnych przywódców w Krakowie. Będą zakazy i utrudnienia

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał w poniższych dniach (w przypadku pozostawienia pojazdu, właściciel poniesie koszt usunięcia go z terenu objętego zakazem): od 9 do 12 października na ul. Straszewskiego – odcinek od ul. Franciszkańskiej do ul. Podzamcze, ul. Powiśle – odcinek od ul. Zwierzynieckiej do ul. Straszewskiego, ul. Franciszkańska – od Plant do ul. Straszewskiego; od 10 do 11 października na ul. Szczepańskiej, ul. Sławkowskiej – odcinek od Rynku Głównego do ul. św. Tomasza, ul. św. Tomasza –odcinek od ul. Sławkowskiej do ul. Floriańskiej, ul. św. Jana – odcinek od ul. św. Tomasza do Rynku Głównego, ul. Siennej; od 10 października, od godz. 20.00 do 11 października na ul. Droga do Zamku, ul. Podzamcze, ul. św. Idziego 11 października na ul. św. Anny, ul. Jagiellońskiej – odcinek od ul. Gołębiej do ul. św. Anny, na Małym Rynku, postój dorożek na Rynku Głównym. Ponadto: 11 października w godz. 6.00–20.00 zostanie całkowicie wyłączona z ruchu ul. Droga do Zamku na trasach przejazdu mogą zostać wprowadzone przez funkcjonariuszy policji dodatkowe, czasowe ograniczenia w ruchu (zwłaszcza w rejonie pierwszej obwodnicy).